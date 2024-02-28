Суд залишив Коломойського під вартою, але зменшив заставу

Шевченківський райсуд Києва залишив Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Крім цього, суд зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень, до 2,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Суспільне".

Адвокат Ігоря Коломойського, Олександр Лисак, повідомив, що його підзахисний не вноситиме заставу. Окрім того, адвокати просять про негайне медичне обстеження для Коломойського.

"Продовжили тримання під вартою на два місяці до 25 квітня. Заставу зменшили до 2,4 мільярдів гривень. Це на 150 мільйонів. Ігор Валерійович не вноситиме заставу. Також суд виніс окреме рішення. Зазначив, щоб прокурор провів належне медичне обстеження. Поклав цей обов'язок на прокурора", — сказав адвокат.

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Нагадаємо:

28 листопада Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня.

2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

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