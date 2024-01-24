Гроші на заставу Мазепі зібрали представники бізнесу

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа, який вийшов з СІЗО у справі про незаконне заволодіння ділянками на Київщині під заставу в 21 мільйон гривень розповів, що ці кошти зібрала бізнес-спільнота.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Відкидаю усі обвинувачення, що намагаються пред’явити мені люди з радянським менталітетом, які тимчасово займають посади в наших правоохоронних органах. І хоч я не повністю задоволений рішенням Апеляційного суду Києва, який знизив заставу по моєму випадку до 21 мільйона гривень, проти захмарних прокурорських забаганок у 700 мільйонів, я дуже вдячний суддям.

Бо вони дали мені можливість продовжити свою боротьбу за справедливість у нормальних умовах, що гарантує принцип змагальності судового процесу", - написав вінт.

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Також бізнесмен подякував за підтримку партнерам та бізнес-спільноті.

"Безмежно вдячний друзям, партнерам та усій обʼєднаній бізнес спільноті за усебічну підтримку в такий непростий час, зокрема за нечувану щедрість та оперативність у зборі коштів для застави", - додав він.

Мазепа висловив обурення діям ДБР та ОГПУ та подякував президенту Володимиру Зеленському "за оперативну реакцію на запит бізнесу та прийняте на РНБО рішення, що стосується економічної безпеки та економічної стабільності".

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Нагадуємо:

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа 23 січня після сплати застави у розмірі 21 мільйон гривень вийшов із СІЗО.

Київський апеляційний суд 23 січня частково задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Мазепи - його залишили під вартою до 27 лютого 2024 року, при цьому зменшили заставу до 21 млн грн.

Печерський районний суд 19 січня за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід інвестбанкіру, засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.

ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

Уночі з 21 на 22 січня згорів будинок бізнесмена, засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи.