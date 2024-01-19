Справа Мазепи: суд відправив двох підозрюваних під варту з заставою

Печерський районний суд Києва 19 січня обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі про незаконне заволодіння землею на Київщині, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець повідомила в коментарі ЕП.

Суд задовольнив клопотання сторони звинувачення про обрання запобіжного заходу двом підозрюваним у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 20 млн грн та 45 млн грн.

За даними джерел ЕП, йдеться про підозрюваних з прізвищами Танасійчук та Пришепчук відповідно.

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"Таким чином суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказував прокурор", - зазначила речниця ОГП.

Клопотання щодо обрання запобіжного заходу організатору злочинної організації, яким слідство вважає Ігоря Мазепу, слухають по суті. Суд видалився в нарадчу кімнату. Щодо четвертого фігуранта - брата Ігоря Мазепи Юрія, засідання станом на 20:50 ще не розпочалося.

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Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.

ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

Також стало відомо, що прокуратура клопоче про заставу бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі у розмірі 700 млн грн, а його брату Юрію - 500 млн грн.

Згодом Мазепа прокоментував клопотання прокурорів про заставу в розмірі 700 мільйонів гривень.

"Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів гривень. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів", - обурюється бізнесмен.

У Офісі генерального прокурора пояснили, чому обвинувачення клопоче про 700 мільйонів гривень застави для засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи у справі про заволодіння земельними ділянками.