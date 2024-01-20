Мазепа впевнений, що його затримали не за бізнес: "Їх збурила моя критика правоохоронного свавілля"

ЕП

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа, якого вчора затримало ДБР у справі про заволодіння землею поблизу Київської ГЕС вважає, що справа проти нього вмотивована критикою правоохоронців.

Про це Ігор Мазепа написав на своїй сторінці у Facebook.

Мазепа зазначив, що його діяльність у бізнесі завжди реалізовувалась у легальному полі.

"Я створював та розвивав багато бізнесів та компаній. Результатами багатьох із них я пишаюся.

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Але усі без винятку засновані за моєї участі бізнеси працювали відкрито та в легальному полі. Навіть в такій галузі, як видобуток бурштину", - зазначив він.

Бізнесмен наголосив, що підозра проти нього вмотивована не бізнес-діяльністю, а критикою правоохоронців.

"Я все більше переконуюся, що не мої бізнес-ініціативи так збурили наших любих правоохоронців.

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Їх збурила моя критика того правоохоронного свавілля, яке все частіше доводиться відчувати бізнесменам на власній шкірі", - заявив Мазепа.

Мазепа також припустив, що тиск направлений на учасників "Маніфесту 42". Він зазначив, що за неповний місяць було затримано вже двох маніфестантів.

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Нагадаємо:

Печерський районний суд 19 січня за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід інвестбанкіру, засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.

ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

Прокуратура клопоче про заставу бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі у розмірі 700 млн грн, а його брату Юрію - 500 млн грн.

Concorde Capital Ігоря Мазепи займається інвестиційними та брокерськими послугами, а також реструктуризацією боргів.

Компанія володіє 21,5% в медичній мережі "Добробут", стартапом з продажу сільгоспземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Україна", компанією "Центр "Сонячне ремесло" з видобутку бурштину, часткою в платформі MakeUp, має ліцензію на видобуток газу на Львівщині.

У сфері нерухомості Мазепа є власником заміського комплексу Shelest та девелопером котеджного містечка Goodlife park.





