Новини 2 січня: Росія витратила понад $600 млн на масовану атаку, дефіцит держбюджету сягнув рекорду

Про масовану атаку. Росіяни зранку 2 січня атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів, внаслідок чого були знеструмлення в Києві та області. Протягом дня ДТЕК заживив усіх споживачів.

Про вартість атаки. Масована ракетна атака по Україні 2 січня обійшлась Росії в близько 620 мільйонів доларів.

Про бюджет. Дефіцит держбюджету України за 2023 рік сягнув 1,33 трлн грн, що на 418,9 млрд грн більше, ніж 2022 року.

Про ОВДП. Упродовж 2023 року Кабінет Міністрів залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики 401,79 мільярда гривень, 3,69 мільярда доларів та 735,8 мільйона євро (загалом 566 мільярдів гривень в еквіваленті).

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Про бронювання. Офіс президента, Кабінет Міністрів та народні депутати розглядають оновлення механізму мобілізації, яке полягатиме в бронюванні військовозобов’язаних, які сплачують податки.

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