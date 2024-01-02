Дефіцит держбюджету України за рік сягнув трильйона - Мінфін

Дефіцит держбюджету України за 2023 рік сягнув 1,33 трлн грн, що на 418,9 млрд грн більше, ніж 2022 року.

Такі оперативні дані повідомило Міністерство фінансів 2 січня з посиланням на Держказначейство.

Так, загалом за 2023 рік доходи держбюджету становили 2,67 трлн грн, зокрема загального фонду - 1,66 трлн грн. Із них грантова міжнародна допомога становила 425,4 млрд грн (з яких 400,5 млрд грн надійшло від США).

Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, зокрема загального фонду - 3,03 трлн грн, або 98% розпису (порівняно з 93% місяцем раніше).

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За даними Мінфіну, за 2023 рік держбюджет було виконано з дефіцитом 1,33 трлн грн, зокрема загальний фонд - 1,36 трлн грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1,83 трлн грн.

У грудні 2023 року дефіцит державного бюджету України становив рекордні 285 млрд грн порівняно зі 145,1 млрд грн у листопаді та 98,4 млрд грн у жовтні.

За загальним фондом дефіцит підскочив до 274,4 млрд грн зі 162,5 млрд грн у листопаді та 87,7 млрд грн у жовтні.

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Мінфін зазначив, що касові видатки держбюджету в грудні також стали рекордними і перевищили 548,2 млрд грн порівняно з 337,9 млрд грн у листопаді і 292,1 млрд грн у жовтні.

За загальним фондом видатки зросли до 397,7 млрд грн із 286,3 млрд грн у листопаді та 228,1 млрд грн у жовтні.

Як зазначив Мінфін, у грудні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету незначно зросли - до 127,1 млрд грн зі 121,7 млрд грн у листопаді, що, однак, менше за 139,4 млрд грн у жовтні.

При цьому грантова міжнародна допомога США становила 20,5 млрд грн, тоді як у листопаді вона була відсутня, а в жовтні становила 42 млрд грн.

Нагадуємо:

2022 року держбюджет було виконано з дефіцитом 911,1 млрд грн, зокрема загальний фонд - 909,5 млрд грн, зокрема в грудні відповідно 99 млрд грн і 101,3 млрд грн, а в довоєнному 2021 році дефіцит загального фонду держбюджету України дорівнював 166,8 млрд грн.

Видатки держбюджету за 2022 рік становили 2,70 трлн грн, зокрема за загальним фондом - 2,41 трлн грн, що на 91,7% перевищувало показник 2021 року. У грудні 2022 року касові видатки бюджету становили 408,8 млрд грн, зокрема загального фонду - 330,5 млрд грн.

До загального фонду держбюджету 2022 року надійшло 1,491 трлн грн, з яких грантове фінансування становило 480,6 млрд грн, тоді як 2021 року доходи становили 1,084 трлн грн. У грудні 2022 року доходи загального фонду дорівнювали 229,2 млрд грн, з яких 138,4 млрд грн становила грантова допомога.

6 жовтня 2023 року Верховна Рада затвердила чергові правки до держбюджету-2023 - переважно для збільшення видатків сектору безпеки та оборони.

Новий розмір видатків держбюджету становив 3 трлн 393,0 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 3 трлн 94,5 млрд грн, тоді як доходів - 1 трлн 416,4 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 253,9 млрд грн. Граничний розмір дефіциту було визначено у 2 трлн 10,35 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 834,6 млрд грн.