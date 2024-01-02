Уряд від розміщення ОВДП у 2023 році залучив 566 мільярдів

Упродовж 2023 року Кабінет Міністрів залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики 401,79 мільярда гривень, 3,69 мільярда доларів та 735,8 мільйона євро (загалом 566 мільярдів гривень в еквіваленті).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямували 216,03 млрд грн, 3,34 млрд дол та 588,0 млн євро. "Протягом 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 204 112,8 млн грн в еквіваленті перевищували виплати погашення за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в грудні – на 39 131,9 млн грн в еквіваленті", - зазначили в регуляторі.

Загалом з початку великої війни до 31 грудня 2023 року уряд на первинних аукціонах залучив 554,178 млрд грн, 5,62 млрд дол та 1,71 млрд євро (загалом 818 млрд грн в еквіваленті).

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На погашення за ОВДП спрямували 429,37 млрд грн, 6,14 млрд дол та 1,25 млрд євро.

"Активізувати внутрішній борговий ринок у 2023 році вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України", - наголосили в НБУ.

Зокрема, Нацбанк надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП з визначеного НБУ переліку та поступово розширював відповідний перелік.

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А також дав змогу нерезидентам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, а також встановив вимогу щодо мінімального безперервного строку володіння ОВДП до моменту отримання відсотків.

У регуляторі зауважують, що уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. У грудні 2023 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила у гривні 18,60% річних, в доларах США – 4,66% річних, в євро – 3,20% річних.

Станом на 1 січня найбільший обсяг військових ОВДП, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 січня 2024 року він становив:

42,59 млрд грн або 28,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 грудня 2023 року – 33,69 млрд грн або 26,9%);

1,01 млрд дол або 55,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол (на 1 грудня 2023 року –1,02 млрд дол або 60,3%);

102,8 млн євро або 17,4% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 грудня 2023 року –101,0 млн євро або 17,1%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 січня 2024 року становив 85,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 34,5 млрд грн в еквіваленті на 1 січня 2023 року – зростання становить майже 2,5 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 січня 2024 року становив 14,78 млрд грн, 24,2 млн дол США та 0,1 млн євро, збільшившись за рік більш ніж у 5,2 раза.

Нагадуємо:

Україна за підсумками реструктуризації євробондів у 2024 році може повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025-2026 роках.