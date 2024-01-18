Новини 18 січня: "Київстар" втратив майже 100 мільйонів доларів внаслідок кібератаки, ДБР затримало Мазепу 

Про Київстар. Нідерландська компанія VEON – власник українського мобільного оператор "Київстар" – оголосила збитки від кібератаки та збою мережі у грудні 2023 року - майже 100 мільйонів доларів.

Про метрополітен. Обґрунтований тариф на проїзд у Київському метро перевищив 30 грн.

Про авіасполучення. Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова.

Про атаку на нафтобазу. Дрон українського виробництва, який вразив нафтобазу в Санкт-Петербурзі, перш ніж досягти цілі, пролетів 1250 кілометрів.

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Про спонсорів війни. Швейцарський виробник шоколаду Barry Callebaut внесений до списку спонсорів війни в Україні.

Про затримання Мазепи. Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Ексклюзив ЕП:

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Пастка Ротенберга. Разом з Ocean Plaza держава "націоналізувала" семимільярдний кредит

Які борги держава отримала разом з торговим центром та чи можна "вийти в плюс" після продажу конфіскованого майна.

Арсенали не вичерпані. Скільки своїх запасів країни НАТО передали Україні?

На Заході кажуть, що майже вичерпали запаси зброї для допомоги українцям. Аналіз ЕП свідчить, що це далеко не так.

Про ринок землі. Від початку року юридичні особи придбали на ринку землі майже 70 ділянок.