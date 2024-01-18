Власник "Київстару" VEON порахував збитки від масштабного збою, спричиненого кібератакою

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Нідерландська компанія VEON - власник українського мобільного оператор "Київстар" - оголосила збитки від кібератаки та збою мережі у грудні 2023 року - майже 100 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті VEON.

Зазначається, що VEON і "Київстар" провели оцінку фінансового впливу, попередні результати якої стали доступними.

Здебільшого через обмежений період, протягом якого критично важливі служби були недоступні, VEON не очікує суттєвого фінансового впливу на свої консолідовані результати за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

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Проте компанія очікує, що втрата доходу внаслідок заходів щодо підвищення лояльності клієнтів, вжитих "Київстаром" для компенсації незручностей, спричинених збоями, матиме вплив на її консолідовані результати доходів за 2024 рік.

Вплив цих пропозицій на дохід оцінили приблизно в 3,6 мільярда гривень (приблизно 95 мільйонів доларів США).

У найближчі місяці "Київстар" планує продовжити роботу з відновлення та компенсації. Витрати або втрата доходу від будь-яких інших подібних заходів з відновлення є невизначеними та не можуть бути обґрунтовано оцінені на даний момент.

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Нагадуємо:

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Причиною масштабного збою назвали потужну хакерську атаку. "Київстар" запевняв, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Роботи з відновлення зв’язку тривали до 19 грудня.

"Київстар" у зв'язку з масштабним збоєм унаслідок хакерської атаки звернувся до суду з позовом про втручання в роботу мережі.

Керівник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв’ю Reuters заявив, що російські хакери проникли в систему українського телекомунікаційного оператора "Київстар" щонайменше у травні минулого року, хоча масштабна атака сталася 12 грудня.