Україна активно працює над відновленням авіасполучення: в ОП назвали міста

Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма на панельній дискусії в Українському домі в Давосі 18 січня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я можу сказати, що ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні... Обов'язково зробимо все можливе, щоб це реалізувати", - заявив він.

За словами Шурми, наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни.

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"Якщо інвестори і бізнесмени не зможуть комфортно і швидко добиратися до потрібних їм місць, вони не прийдуть і нічого не зроблять", - констатував заступник голови ОП.

У відповідь на запитання, чи справді влада України розглядає питання про відкриття аеропортів у Києві (міжнародний аеропорт "Бориспіль") і Львові, він сказав, що обидва аеропорти розглядають, але водночас "основний фокус" спрямовано на "Бориспіль".

Щодо можливості відновлення авіасполучення влітку Шурма сказав, що не готовий назвати конкретні терміни.

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"У нас є внутрішня "дорожня карта" і графік. Ви маєте рацію, але я не хочу називати якісь конкретні терміни... Якби це залежало тільки від нас. Можливо, я був би готовий публічно взяти на себе зобов'язання, але думаю, що частка нашої домашньої роботи тут не більше 20%", - заявив він.

Також заступник голови ОП додав, що можливість відновлення авіасполучення в Україні залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній.

Крім того, успіх цього рішення залежатиме, зокрема, і від здатності України забезпечити фізичну безпеку польотів.

"Наша команда і військові тісно співпрацюють з ізраїльськими колегами для вивчення їхнього досвіду. Ми абсолютно впевнені, що нам це вдасться", - заявив заступник голови ОП.

Не менш важливим, за його словами, є отримання схвалення європейського регулятора IATA і пошук надійних страхових механізмів, щоб лізингодавці змогли без побоювань надати повітряні судна.

"І тут перед нами стоїть те саме завдання: створити правильні інструменти ризику, щоб авіакомпанії могли літати до Києва, який ми плануємо відкрити", - підсумував Шурма.

Нагадуємо:

В Україні ще до завершення війни, ймовірно, відкриють один із цивільних аеропортів. Про таку можливість у листопаді заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Інституті Гадсона в рамках своєї поїздки до США.

Єрмак не назвав аеропорт і конкретні часові рамки для його відкриття.

За інформацією джерел УП, ідеться про одне з міст на заході України. Аеропорт готуються відкрити ще до завершення війни.

Крім того, раніше серед можливих міст, звідки можуть відкрити польоти, називалися аеропорти в Києві, Львові, Одесі та Ужгороді.

Водночас, міжнародний аеропорт "Бориспіль" заявляв, що готовий почати приймати літаки не раніше, ніж через місяць після закінчення війни.

У середині 2023 року ірландська Ryanair повідомила, що не виключає відновлення невеликої кількості рейсів в Україну за умови успішних переговорів країни про часткове відкриття повітряного простору.

Про намір одними з перших відновити польоти з України, щойно це буде дозволено, заявили і в українській авіакомпанії SkyUp Airlines.