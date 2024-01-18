Київський метрополітен вважає, що вартість проїзду перевищила 30 гривень

Обґрунтований тариф на проїзд у Київському метро перевищив 30 грн.

Про це заявив директор метрополітену Віктор Брагінський в інтерв'ю LB.ua.

Вартість проїзду на рівні понад 30 грн він пояснив здорожчанням однієї зі складових тарифу - ціни на електроенергію.

"Тариф востаннє зростав у 2018 році. Я вже наводив приклад, що у 2018-му в нас були витрати на електроенергію 466 млн, хоч ми перше комунальне підприємство, яке працює напряму з енергоринком, купує електроенергію за державним тарифом, тобто за мінімальними цінами, без посередників. У 2024 році ми повинні сплатити 1,6 млрд. Тому обґрунтований тариф сьогодні — більш як 30 грн", – сказав Брагінський.

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З його словами, саме такі дані щодо собівартості підприємство подає в КМДА.

"Питання тарифу — це не компетенція Київського метрополітену. Ми не підвищуємо тарифу, але щороку подаємо дані до Департаменту економіки щодо собівартості перевезення пасажирів й економічно обґрунтованого тарифу.

Нагадуємо:

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12 січня 2024 року Київська міська прокуратура повідомила про підозру одному із заступників керівника КП "Київський метрополітен". Протягом 2012-2017 заступник Брагінського заподіяв підприємству збитки в розмірі 13,1 млн грн.

Одночасно, майже в той самий період, "Київський метрополітен" заборгував компанії "Укррослізинг" з російськими власниками 1,96 мільярда гривень за поставку 100 вагонів у 2010-2013 роках.

При цьому, у 2018 році, одразу після чергового підвищення тарифів, Брагінський також пояснював, що до цього рішення призвело підвищення цін на електроенергію і необхідність підвищити зарплати.

За його словами, за 2017 рік підприємство отримало від перевезення пасажирів близько 1,5 млрд грн. З них 1,2 млрд грн - пішло на зарплати, 400 млн грн - склала оплата за електроенергію.

Водночас він визнавав, що існують непрофільні надходження. Раніше їх було два види - від розміщення реклами та оренди.

При цьому, тарифи на оренду встановлює Київрада, метрополітен на цей показник вплинути ніяк не може.

А рекламу в метрополітені віддали у відання КП "Київреклама", яка перераховує отримані кошти до бюджету міста.

Своєю чергою для компенсації різниці в тарифах метрополітен отримує дотацію все з того ж міського бюджету.

Витрати на розвиток інфраструктури метрополітену, зокрема будівництво та придбання рухомого складу, за словами Брагінського, не передбачені в тарифі на проїзд. Це також фінансується з бюджету міста.