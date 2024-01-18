Нафтобазу в Санкт-Петербурзі вразив дрон українського виробництва – Камишін

Дрон українського виробництва, який вразив нафтобазу в Санкт-Петербурзі, перш ніж досягти цілі пролетів 1250 кілометрів.

Про це сказав Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на панелі в Українському домі в Давосі.

"Ми здатні виробляти все: від маленьких FPV-дронів за 350 доларів до того, що сьогодні вночі долетіло до Санкт-Петербургу. Ця штука пролетіла 1250 км сьогодні вночі та влучила в ціль. Зараз ми можемо робити їх більше. Асиметрична війна вимагатиме безліч безпілотників. Впевнений, цьогоріч ми побачимо більше таких подій", – сказав Камишін.

У ніч на 18 лютого відбулась атака на нафтобазу в Санкт-Петербурзі. За даними джерел УП, це була спецоперація Головного управління розвідки.

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Нагадуємо:

Раніше джерела "УП" повідомили, що атака українських безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки МОУ.

18 січня російське оборонне відомство повідомило про атаку українських безпілотників, зокрема у Ленінградській області, БпЛА начебто було збито. Водночас Astra повідомила, що безпілотник упав і вибухнув на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі.

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