Новини 6 грудня: міжнародні резерви України скорочуються, облгази Фірташа виставлять на приватизацію

Про міжнародні резерви. Міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2023 року, за попередніми даними, становили 38,8 млрд дол - у листопаді вони знизились на 0,5%.

Про облгази Фірташа. Майже три десятки газорозподільних компаній, що входили до так званої групи "облгазів Фірташа" і наразі підпорядковані державній компанії "Нафтогаз", будуть передані на приватизацію.

Про податкові перевірки бізнесу. Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки.

Про додаткове оподаткування банків. Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав ухвалений Верховною Радою закон про додаткове оподаткування банків.

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Про криміналізацію контрабанди. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців (СУП) закликали народних депутатів відправити на доопрацювання законопроєкт №5420 щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів.

Ексклюзиви ЕП

На ринку газу утворився ланцюг боргів на понад 200 мільярдів гривень. Чим це загрожує?

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Як сформувалася багатомільярдна заборгованість та як виходити з кризи? В уряду є рішення, але вони не дуже популярні.

Швидкий, потужний, дорогий. Що не так з Cybertruck Ілона Маска?

Стартували продажі Cybertruck, але враження від нього неоднозначні. Що не так з перший пікапом Tesla?