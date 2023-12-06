Новини 6 грудня: міжнародні резерви України скорочуються, облгази Фірташа виставлять на приватизацію
Про міжнародні резерви. Міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2023 року, за попередніми даними, становили 38,8 млрд дол - у листопаді вони знизились на 0,5%.
Про облгази Фірташа. Майже три десятки газорозподільних компаній, що входили до так званої групи "облгазів Фірташа" і наразі підпорядковані державній компанії "Нафтогаз", будуть передані на приватизацію.
Про податкові перевірки бізнесу. Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки.
Про додаткове оподаткування банків. Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав ухвалений Верховною Радою закон про додаткове оподаткування банків.
Про криміналізацію контрабанди. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців (СУП) закликали народних депутатів відправити на доопрацювання законопроєкт №5420 щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів.
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