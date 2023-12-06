Податкові перевірки бізнесу: Зеленський підписав закон про скасування мораторію

Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки.

Про це йдеться в картці проєкту закону №10016-д на сайті Верховної Ради.

Згідно з ним, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:

мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі та ПДВ менший ніж 50% по галузі;

річний дохід становить понад 10 млн грн, при тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Законопроєкт не повертає перевірки для ФОПів першої та другої груп та підприємств на окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії. мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.

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Перевірки, які були відкриті законопроєктом №8401 з серпня 2023 року, а саме виробників тютюну, палива, алкоголю, грального бізнесу та надавачів фінансових послуг, залишаються у пріоритеті.

Прийняття законопроєкту №10016-д є одним зі структурних маяків у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Закон набуває чинності через день після публікації, попри те, що парламент проголосував за відновлення перевірок з 1 грудня.

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Нагадуємо:

Верховна Рада 9 листопада схвалила у другому читанні законопроєкт №10016-д про часткове повернення документальних податкових перевірок.

Економічна правда