Бізнес-асоціації просять Раду доопрацювати законопроєкт по криміналізації контрабанди

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Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців (СУП) закликали народних депутатів відправити на доопрацювання законопроєкт №5420 щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів.

Про це йдеться у заявах ЄБА, Американської торговельної палати та СУП.

"Днями стало відомо, що на найближче засідання ВРУ до порядку денного буде включено законопроєкт №5420 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів" для прийняття в цілому.

Тож Європейська Бізнес Асоціація звертається до народних депутатів з наполегливим проханням відправити документ на доопрацювання", - йдеться у позиції ЄБА.

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В асоціації наголосили, що поріг відповідальності за митні правопорушення - 147 тис несплачених платежів - необґрунтовано низький.

"Для порівняння, відповідальність за ухилення від сплати податків настає за умови несплати близько 3 млн грн. А проєкт закону передбачає надто широкий діапазон у виборі покарання (відносно невеликий штраф 17 тис грн або позбавлення волі на тривалий термін до 11 років. Це несе за собою множинні корупційні ризики", - пояснили в ЄБА.

Також в асоціації додають, що законопроєкт потребує суттєвого доопрацювання у частині встановлення чіткого переліку суб’єктів кримінальної відповідальності за ці правопорушення.

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"Тобто залишається не зрозумілим, хто може бути притягнений до кримінальної відповідальності за такі злочини - керівник підприємства, декларант, митний брокер, перевізник тощо", - зауважує ЄБА.

Водночас для підакцизних товарів проєкт закону потребує суттєвого доопрацювання у частині уточнення переліку предметів товарної контрабанди, а саме - окремих підакцизних товарів, передбачення кваліфікуючих ознак та адекватних обґрунтованих санкцій за вчинення злочину, кажуть в асоціації.

"Крім того, представники бізнесу спостерігають порушення прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (при визначенні митними органами митної вартості товарів, коду товарів, складення протоколів, які в судовому порядку скасовуються) і відсутність дієвих механізмів відшкодування завданої шкоди та відповідальності посадових осіб органів владних повноважень.

Тож вкрай важливо визначити один, але ефективний орган, який би контролював дане питання, аби не створювати ще один інструмент тиску на прозорий бізнес. Зокрема, на переконання бізнесу, таким органом доцільно б було визначити БЕБ, однак виключно після перезавантаження даної структури", - підкреслює ЄБА.

У протилежному випадку, прийняття змін до законодавства в такому вигляді може призвести до ще більшого тиску саме на прозорий бізнес, наголошує також асоціація.

"Водночас, для розуміння балансу відповідальності, як з боку громадян, так і з боку посадових осіб державних органів, зміни до законодавства мають вноситися разом зі змінами відповідальності чиновників за прийняття незаконних рішень. У іншому випадку ми будемо спостерігати безвідповідальність і безкарність чиновників, і в той же час - неспівмірну відповідальність підприємців перед законом", - йдеться у позиції ЄБА.

В Американській торговельній палаті в Україні також наголосили, що прийняття законопроєкту №5420 без його доопрацювання та без врахування зауважень "може завдати шкоди законослухняному бізнесу, який сьогодні зіштовхується зі значними проблемами під час експорту та імпорту товарів у зв’язку з блокуванням кордонів України та неможливістю здійснення перевезень іншими шляхами окрім наземних".

"Експерти компаній-членів Палати вдячні народним депутатам, членам відповідних Комітетів ВРУ, за врахування частини пропозицій бізнес-спільноти (зокрема, видалення із тексту законопроєкту №5420 статті про "Недостовірне декларування товарів").

Водночас, бізнес повторно звертався з пропозицією доповнити санкцію пропонованої статті ККУ положеннями про обов’язкову конфіскацію та знищення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що виступають предметами контрабанди. Крім того, експерти компаній-членів Палати категорично не підтримують наявну у законопроєкті №5420 редакцію статті 201-3 ККУ "Контрабанда товарів" (щодо непідакцизних товарів)", - заявили в палаті.

"Запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду непідакцизних товарів у пропонованій законопроєктом редакції не тільки не сприятиме ефективності протидії тіньовій економіці, а навпаки, призведе до виникнення численних корупційних ризиків та передумов для зловживань контролюючих та правоохоронних органів, а також незаконного тиску саме на законно працюючий бізнес", - наголосили в асоціації.

Також закликала відправити законопроєкт на доопрацювання та врахування позиції бізнесу Спілка українських підприємців.

"Положення законопроекту містять багато дискрецій, як щодо кваліфікації контрабанди, так і визначення міри покарання за це порушення, розмір якого коливається від штрафу у розмірі від 10 неоподатковуваних мінімумів до позбавлення волі до 7 років, що створює підґрунтя для зловживань з боку правоохоронних органів та вчинення тиску на бізнес.

Також, на думку Спілки, делегування БЕБ підслідності у проведенні досудового розслідування кримінальних злочинів, пов’язаних із контрабандою, доцільно реалізовувати лише після перезавантаження цього правоохоронного органу", - додали в СУП.

Нагадаємо:

Верховна Рада на пленарному засіданні 8 грудня має намір розглянути в другому читанні законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди.

Законопроєкт №5420 внесено до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським.

Законопроєкт №5420 Рада схвалила в першому читанні в середині липня 2023 року.

На криміналізації контрабанди в Україні наполягає Європейська комісія.

Економічна правда