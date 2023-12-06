Міжнародні резерви України скорочуються четвертий місяць поспіль

unsplash

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2023 року, за попередніми даними, становили 38,8 млрд дол - у листопаді вони знизились на 0,5%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Інтервенції НБУ для підтримки курсової стійкості та боргові виплати країни значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів, пояснили в НБУ.

Загалом упродовж листопада 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників, додали в регуляторі.

Реклама:

Перший фактор - операції НБУ на валютному ринку України. Нацбанк продав на валютному ринку 2,45 млрд дол США та викупив до резервів 3,7 млн дол США.

Таким чином, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив 2 452,9 млн дол США - за словами НБУ, він зменшився у 1,4 раза порівняно з жовтнем "після успішної адаптації ринку до режиму керованої гнучкості курсу".

Інтервенції НБУ з продажу валюти в листопаді також були майже на 10% меншими, ніж у вересні, тобто до моменту відмови від фіксованого курсу, додали в Нацбанку.

Реклама:

Другий фактор - надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 2,33 млрд дол.

Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті 109,2 млн дол, з яких 38,6 млн дол - борг перед ЄІБ, 30,9 млн дол - борг перед Світовим банком, 30,8 млн дол - борг перед ЄБРР, решта - борг перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила МВФ 250,3 млн дол.

Третій фактор - переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У листопаді внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 283,8 млн дол, пояснили в НБУ.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту, заявили також в регуляторі.

Нагадаємо:

На 1 листопада міжнародні резерви України становили 38,9 мільярда доларів - у жовтні вони знизились на 1,9%.

Економічна правда