Новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
Про облікову ставку. Правління Національного банку 14 грудня ухвалило рішення знизити облікову ставку з ухвалило рішення знизити рівень облікової ставки з 16% до 15% з 15 грудня.
Про "Київстар". Мобільний оператор "Київстар", який відновлює свою систему після потужної хакерської атаки, повідомив про повернення в робочий стан 14 грудня ще одного сервісу - послуги "Домашній Інтернет".
Мобільний оператор "Київстар" почав відновлення послуг мобільної передачі даних - першою областю, де "Київстар" відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська.
Про курс гривні. Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку на 14 грудня на рівні 37,0245, порівняно із 36,9861 напередодні.
У Національному банку пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.
Про санкції Британії проти РФ. Велика Британія розширює санкції проти Росії, забороняючи експорт низки товарів, які можуть бути використані у військових чи промислових цілях. Також Британія забороняє імпорт алмазів із РФ.
Про "Укренерго". НЕК "Укренерго" стала 40-м повноправним членом Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E, таке рішення ухвалила Генасамблея ENTSO-E 14 грудня.
Ексклюзив ЕП
Розкрадання,"мертві душі" і компанії-прокладки. Як працює темна частина ринку протезування?
Як влаштований ринок протезів, який працює за державний кошт, що змінилось в системі за останні рік, які зловживання там відбуваються та як це припинити.