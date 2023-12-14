Новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги

Про облікову ставку. Правління Національного банку 14 грудня ухвалило рішення знизити облікову ставку з ухвалило рішення знизити рівень облікової ставки з 16% до 15% з 15 грудня.

Про "Київстар". Мобільний оператор "Київстар", який відновлює свою систему після потужної хакерської атаки, повідомив про повернення в робочий стан 14 грудня ще одного сервісу - послуги "Домашній Інтернет".

Мобільний оператор "Київстар" почав відновлення послуг мобільної передачі даних - першою областю, де "Київстар" відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська.

Про курс гривні. Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку на 14 грудня на рівні 37,0245, порівняно із 36,9861 напередодні.

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У Національному банку пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.

Про санкції Британії проти РФ. Велика Британія розширює санкції проти Росії, забороняючи експорт низки товарів, які можуть бути використані у військових чи промислових цілях. Також Британія забороняє імпорт алмазів із РФ.

Про "Укренерго". НЕК "Укренерго" стала 40-м повноправним членом Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E, таке рішення ухвалила Генасамблея ENTSO-E 14 грудня.

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Ексклюзив ЕП

Розкрадання,"мертві душі" і компанії-прокладки. Як працює темна частина ринку протезування?

Як влаштований ринок протезів, який працює за державний кошт, що змінилось в системі за останні рік, які зловживання там відбуваються та як це припинити.