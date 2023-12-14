"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

фото: київстар

Мобільний оператор "Київстар" почав відновлення послуг мобільної передачі даних - першою областю, де "Київстар" відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська.

Про це ЕП повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

"Стабілізація роботи мережі і відновлення інших послуг проводиться поступово, щоб уникнути перевантаження мережі. В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі із якістю зв'язку, але наші спеціалісти їх усувають. Компанія працює над відновленням інших послуг, про що ми оперативно повідомлятимемо", - додала Леліченко.

Нагадаємо:

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Понад 90% базових станцій мобільного оператора "Київстар" на підконтрольних Україні територіях працюють.

Мобільний оператор "Київстар", який відновлює свою систему після потужної хакерської атаки, повідомив про повернення в робочий стан 14 грудня ще одного сервісу - послуги "Домашній Інтернет".

Повідомлялось, що відновлення мобільного інтернету розпочнеться в другій половині дня із західних регіонів країни.

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