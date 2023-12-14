"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е

НЕК "Укренерго" стала 40-м повноправним членом Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E, таке рішення ухвалила Генасамблея ENTSO-E 14 грудня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Членство "Укренерго" в ENTSO-E відкриває новий етап співпраці українського та європейських операторів енергосистем як рівноправних учасників європейського енергетичного простору", - йдеться в повідомленні.

Набуття "Укренерго" юридичного статусу члена ENTSO-E – наступний крок на шляху євроінтеграції української енергосистеми та став можливим, зокрема після того, як в листопаді 2023 року ENTSO-E оголосила про завершення проєкту синхронізації з Україною та підтвердила успішне виконання українським оператором ключових технічних вимог.

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Для НЕК "Укренерго" статус члена ENTSO-E означає, що компанія зможе голосувати під час засідань Генеральної Асамблеї ENTSO-E (братиме участь у прийнятті річної програми роботи ENTSO-E, яка визначає пріоритети роботи Асоціації щодо ключових питань: ринку електричної енергії, розвитку транс’європейської енергетичної інфраструктури, управління ризиками в енергетиці тощо).

Також "Укренерго" зможе брати участь в Правлінні ENTSO-E з правом голосу та братиме участь у підготовці пропозицій до річної програми роботи ENTSO-E, а також у розробці пропозицій та рекомендацій щодо стратегічних пріоритетів співпраці операторів та ключових рішень.

Також український оператор братиме участь в Комітетах ENTSO-E та в їхніх робочих групах.

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"Об’єднання української енергосистеми з мережею континентальної Європи, а тепер і отримання НЕК "Укренерго" статусу повноправного члена ENTSO-E знаменують досягнення ще однієї важливої віхи для України на шляху до євроінтеграції.

Це – важливий історичний крок, який значною мірою сприятиме підвищенню енергетичної безпеки, стійкості нашої енергосистеми, а також стабільності електропостачання", - зазначив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадуємо:

Процес синхронізації енергосистем України та ЄС повністю завершено.