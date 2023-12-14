НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
Четвер, 14 грудня 2023, 14:23 -
У Національному банку пояснили падіння курсу гривні сезонними факторами.
Про це стало відомо з брифінгу НБУ.
Там зазначили, що ще до війни наприкінці року курс гривні дещо знижувався, адже попит на валюту зростав. Ця ж ситуація спостерігається і наразі.
"Збільшення попиту зумовило більш активну участь НБУ на ринку. якщо середньоденний показник у листопаді був 112 млн грн, станом на грудень середній показник 147 млн грн", - пояснив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
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Нагадуємо:
Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку на 14 грудня на рівні 37,0245, порівняно із 36,9861 напередодні.
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