Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Мобільний оператор "Київстар", який відновлює свою систему після потужної хакерської атаки, повідомляє про повернення в робочий стан 14 грудня ще одного сервісу - послуги "Домашній Інтернет".

Відповідне повідомлення оприлюднене в фейсбук "Київстар".

"На 93% відновлена послуга "Домашній Інтернет"", - йдеться в повідомленні.

Водночас "Київстар" попереджає, що до повного відновлення системи в окремих користувачів ще можливі збої.

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Так, голосовий сервіс почав підключатися по всій Україні після 18-00, 13 грудня. Проте, його доступність і якість залежить від багатьох факторів.

"Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв’язок. І це потребує деякого часу", - зазначають в компанії.

Якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, у "Київстар" радить:

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перезавантажити телефон;

увімкнути та вимкнути "авіарежим".

Крім того, все ще виникають короткочасні складнощі зі зв'язком у деяких населених пунктах.

"Наші спеціалісти їх усувають. Перепрошуємо за незручності та працюємо далі. Відновлення після масштабної хакерської атаки – це складний процес. Але ми продовжуємо співпрацю з СБУ та іншими органами державної влади для з'ясування всіх деталей", - наголошується в повідомленні.

У "Київстар" також підтвердили намір коментувати збитки абонентам, які не мали зв'язку.

"Як тільки мережа стабільно запрацює, ми підготуємо компенсації для абонентів, які не мали зв’язку", - зазначили в компанії.

Оновлено

Відновлення мобільного інтернету найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" розпочнеться в другій половині дня із західних регіонів країни. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону в четвер.

"За нашим планом, ми сподівалися, що вдасться сьогодні вночі розпочати відновлення послуг мобільного інтернету... Але дуже сподіваємося, що сьогодні в другій половині дня розпочнемо відновлення із заходу України. Регіон за регіоном, обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету", - сказав він.

За словами президента компанії, наразі повністю відновлено послуги фіксованого інтернету для дому приблизно в 1 млн домогосподарств у всій Україні.

Майже на 99% відновлено роботу голосового зв'язку.

Нагадуємо:

О 18:00, 13 грудня, мобільний оператор "Київстар" розпочав включення голосового зв'язку по всій Україні.

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