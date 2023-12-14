Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Правління Національного банку 14 грудня ухвалило рішення знизити облікову ставку з ухвалило рішення знизити рівень облікової ставки з 16% до 15% з 15 грудня.

Про це стало відомо з брифінгу НБУ.

"Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень", - пояснив глава Нацбанку Андрій Пишний.

Він зазначив, що інфляція в листопаді знизилася навіть дещо швидше, ніж очікувалося - до 5,1%.

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Її сповільненню сприяли як розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні. Останнє зумовило й дещо швидше, ніж очікував НБУ, зниження базової інфляції.

Нацбанк очікує, що показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів. Водночас зберігаються ризики пришвидшення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів.

"З огляду на те, що зниження облікової ставки не створить ризиків для привабливості заощаджень у гривні на тлі подальшого зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань, а також успішної адаптації валютного ринку до нового курсового режиму, НБУ продовжує цикл пом’якшення процентної політики", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

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Так, з 15 грудня 2023 року облікова ставка, а разом з нею і ставка за основною операцією НБУ з розміщення депозитних сертифікатів овернайт встановлюються на рівні 15%. На 1 в. п. будуть знижені також також інші ставки:

ставка за тримісячними депозитними сертифікатами – до 19%;

ставка за кредитами рефінансування – до 21%.

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