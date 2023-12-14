Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37

Національний банк встановив офіційний курс гривня до долара за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку на 14 грудня на рівні 37,0245, порівняно із 36,9861 напередодні.

Про це свідчать дані з сайту НБУ.

Це новий історичний мінімум для офіційного курсу національної валюти.

Курс гривні до євро навпаки укріпився до 39,9217 грн за євро.

Реклама:

Нагадуємо:

13 грудня готівкова гривня різко зміцнилась до долара та євро на "чорному ринку", але ослабла в банках.

Реклама:

Офіційний курс гривні до долара та євро на 13 грудня становив 36,9861 та 39,9376.

2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.