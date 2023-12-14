Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
Четвер, 14 грудня 2023, 09:42 -
Національний банк встановив офіційний курс гривня до долара за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку на 14 грудня на рівні 37,0245, порівняно із 36,9861 напередодні.
Про це свідчать дані з сайту НБУ.
Це новий історичний мінімум для офіційного курсу національної валюти.
Курс гривні до євро навпаки укріпився до 39,9217 грн за євро.
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Нагадуємо:
13 грудня готівкова гривня різко зміцнилась до долара та євро на "чорному ринку", але ослабла в банках.
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Офіційний курс гривні до долара та євро на 13 грудня становив 36,9861 та 39,9376.
2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.
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