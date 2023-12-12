Новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка

Про хакерську атаку на "Київстар". Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Згодом у "Київстарі" підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Гендиректор мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.

Станом на 20:00 12 грудня фахівцям "Київстару" вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку, планують завершити роботу над відновленням послуг протягом середи, 13 грудня.

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