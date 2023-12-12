Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну

Денис Кудін фото: мінекономіки

НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному учаснику очолюваної ексголовою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 400 млн грн збитків державі.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За словами Бюро, йдеться про колишнього першого заступника голови ФДМУ (2021 рік), який є чинним посадовцем ПАТ "Укрнафта". Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 255 КК України.

За даними ЕП, йдеться про Дениса Кудіна, який у лютому 2023 року став виконавчим віце-президентом з питань корпоративної стратегії та розвитку у ПАТ "Укрнафта".

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До цього працював першим заступником міністра економіки України, перед цим був заступником Сенниченка у ФДМУ.

У минулому Кудін працював разом з головою "Укрнафти" Сергієм Корецьким у WOG, звідки пішов на початку 2018 року.

Згодом Кудін у Facebook підтвердив отримання підозри.

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"Сьогодні мені вручено повідомлення про підозру від НАБУ, що стало для мене повною несподіванкою. Підозра стосується мого періоду роботи в Фонді держмайна.

Для мене принципово важливо розібратись у цій справі, щоб ані у детективів, ані у суддів, ані у суспільства не було запитань щодо цього періоду моєї роботи. Буду доводити свою невинуватість у законний спосіб", - написав Кудін.

"За версією слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації", - йдеться у повідомленні.

Загалом, у кримінальному провадженні вже 11 підозрюваних.

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Нагадаємо:

У березні 2023 року НАБУ оголосило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств.

У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

У листопаді НАБУ оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку – тепер його також підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.

Економічна правда