У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії

Україна 7 і 11 грудня побила два рекорди споживання електроенергії з початку поточного опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На жаль, ми вже побили два рекорди споживання за опалювальний сезон. Найвищими показники були 7 і 11 грудня", - написав Шмигаль у Телеграм-каналі за результатами засідання уряду.

Прем'єр підкреслив, що сьогодні кожен українець може зробити свій внесок в енергетичну стійкість країни. Для цього достатньо економити електроенергію, особливо в пікові вечірні та ранкові години.

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"Розумне споживання допоможе збалансувати енергосистему та уникнути планових відключень. Наша солідарність минулої зими зірвала наміри росіян занурити Україну в темряву. Переконаний, що зможемо повторити цю перемогу і цього року", - зазначив він.

Прем'єр наголосив, що Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим. Це означає, що навантаження на енергетичну систему зросло. І водночас ворог намагається завдати українській енергетиці найбільшої шкоди. У мережі з'являється дефіцит потужності, який країна змушена компенсувати залученням аварійної допомоги від сусідів.