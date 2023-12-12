НКРЕКП поставила крапку у справі "СЕС Шурми": матеріали передано в НАБУ

Нацкомісія з енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) за результатами позапланової перевірки діяльності "Укренерго" винесла рішення у справі про недостовірність передачі даних обліку електроенергії, що виробляється генерувальними установками на тимчасово окупованих територіях.

Рішення було ухвалене на засіданні НКРЕКП 12 грудня.

"Усі документи у цій справі буде передано НАБУ на їхній запит для подальшого реагування", — заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Перевірку було ініційовано за зверненням ДП "Гарантований покупець".

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ГарПок скаржився на можливе надання "Укренерго" неправдивої інформації про облік електроенергії, яка вироблялась на тимчасово окупованих територіях за період із 1 січня до 31 грудня 2022 року.

"Сьогоднішнім рішенням НКРЕКП ставить крапку у справі про недостовірність передачі сертифікованих даних комерційного обліку електроенергії, що виробляється генерувальними установками на тимчасово окупованих територіях", - зазначив Ущаповський, коментуючи передачу матеріалів справи в НАБУ.

Регулятор зі свого боку виніс відповідне рішення щодо НЕК "Укренерго", яке за результатами перевірки отримало застереження щодо недопущення подальшого порушення Ліцензійних умов з передання електричної енергії.

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Нагадаємо:

У справі йшлося про сонячні станції (СЕС), співвласником яких є оточення заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Станції, які знаходяться під російською окупацією, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Це виявило розслідування Bihus.Info.