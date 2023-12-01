Новини 1 грудня: чергові санкції проти Росії, що не так з відкриттям Подільського мосту

Стеля цін на російську нафту. США ввели санкції ще проти трьох компаній та їхніх танкерів, які перевозили російську нафту вище "цінової стелі".

Обмеження доходів Росії. США прагнуть до 2030 року вдвічі скоротити доходи РФ від нафти та газу.

Санкції проти Росії. Росія не увійшла в оновлений склад Ради Міжнародної морської організації – агентства ООН, що займається питаннями безпеки судноплавства.

Російські активи за кордоном. Швейцарія заморозила російські активи на майже 9 мільярдів доларів.

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Індекс мільярдерів. Російські олігархи практично не відчули наслідків санкцій на своїх статках.

Протести польських перевізників. Україна та Польща погодили частину умов для розблокування кордону.

Впровадження е-квитка. Кияни вимагають встановити валідатори в маршрутках.

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Пільги бізнесу. Бізнес Харкова звільнили від сплати оренди у 2022 році, частину – до кінця війни.

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