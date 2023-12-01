США ввели санкції ще проти трьох компаній та їхніх танкерів, які перевозили російську нафту 

Сполучені Штати внесли до SDN-List дві компанії з ОАЕ і одну з Ліберії, а також танкери, які їм належать, за перевезення російської нафти вище "цінової стелі".

Про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), передає "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про HS Atlantica Limited (Ліберія) та її судно HS Atnlantica, а також Sterling Shipping Incorporated (ОАЕ) та її судно NS Champion. Третя компанія, проти якої введено санкції, - Streymoy Shipping Limited (ОАЕ), її танкер - Victor Bakaev. Усі судна, що підпали під санкції, ходять під прапором Ліберії.

У пресрелізі OFAC пояснюється, що введення санкцій зумовлено перевезенням російської нафти сорту Urals за ціною, вищою за $70/барр. за умови "цінової стелі", встановленої країнами G-7, у $60/барр.

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Нагадуємо:

США вже ввели аналогічні обмеження проти п'яти юросіб: Ice Pearl Navigation Corp. (Туреччина), Lumber Marine SA (ОАЕ), Kazan Shipping Incorporated (ОАЕ), Progress Shipping Company Ltd (ОАЕ) і Gallion Navigation Incorporated (ОАЕ).

Раніше країни G7 і Євросоюзу, намагаючись обмежити доходи Москви від продажу нафти, але зберегти її присутність на ринку, заборонили своїм компаніям перевозити російську нафту і надавати пов'язані з її транспортуванням послуги, якщо сировину продають вище за встановлену їхніми урядами стелю цін (з 5 грудня 2022 року - 60 доларів за барель).

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РФ заборонила своїм компаніям реалізовувати сировину, якщо в контрактах прописано умову "стелі".