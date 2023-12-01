Всі розділи
Укр / Рус

Бізнес Харкова звільнили від сплати оренди у 2022 році, частину – до кінця війни

П'ятниця, 1 грудня 2023, 17:15 - Анастасія Дячкіна

У Харкові усіх підприємців-орендарів комунального майна звільнили від орендної плати на період ведення активних бойових дій – з 24 лютого до 30 вересня 2022 року.

Про це за підсумками позачергової сесії міської ради повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Для мобілізованих та тих орендарів, чий бізнес постраждав у ході обстрілів, ця пільга діятиме й надалі – до припинення дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення", – сказано у повідомленні.

Від сплати оренди звільнили:

Реклама:
  • фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану;
  • орендарів, які не використовують комунальне майно за цільовим призначенням, визначеним договорами оренди, у зв'язку з тимчасовим вилученням майна з їхнього користування.

Для цих категорій перерахують розмір орендної плати, яку нараховували за період з 24 лютого 2022 року, повідомила пресслужба міськради.

Нагадаємо: 

Харків потребує 9,5 мільярда євро на відновлення зруйнованих росіянами будинків, інфраструктури та комунальних закладів.

Реклама:







Харків війна бізнес підприємці
Реклама:
Матеріали за темою
Опалювальний сезон: у Харкові триває підключення тепла споживачам 23 жовтня 2023, 15:55
ОГП повідомив деталі російського обстрілу "Нової пошти", де загинули шестеро цивільних 22 жовтня 2023, 13:20
"Укрзалізниця" збільшує кількість рейсів до Перемишля 27 вересня 2023, 10:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті