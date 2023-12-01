Бізнес Харкова звільнили від сплати оренди у 2022 році, частину – до кінця війни
У Харкові усіх підприємців-орендарів комунального майна звільнили від орендної плати на період ведення активних бойових дій – з 24 лютого до 30 вересня 2022 року.
Про це за підсумками позачергової сесії міської ради повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Для мобілізованих та тих орендарів, чий бізнес постраждав у ході обстрілів, ця пільга діятиме й надалі – до припинення дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення", – сказано у повідомленні.
Від сплати оренди звільнили:
- фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану;
- орендарів, які не використовують комунальне майно за цільовим призначенням, визначеним договорами оренди, у зв'язку з тимчасовим вилученням майна з їхнього користування.
Для цих категорій перерахують розмір орендної плати, яку нараховували за період з 24 лютого 2022 року, повідомила пресслужба міськради.
Нагадаємо:
Харків потребує 9,5 мільярда євро на відновлення зруйнованих росіянами будинків, інфраструктури та комунальних закладів.