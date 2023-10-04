У МВФ очікують законів про політично значущих осіб і відновлення податкових перевірок

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У МВФ зосереджені на другому перегляді програми розширеного фінансування з Україною, для чого необхідне ухвалення законів про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP) і відновлення податкових перевірок.

Про це під час пресконференції у Києві заявив глава місії МВФ в Україні Гевін Грей, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що це два ключові елементи", - зауважив Грей. За його словами, ці рішення очікуються протягом найближчих тижнів.

Грей додав, що додатково проводяться переговори з українською стороною про концептуальні зауваження до державної програми кредитування "5-7-9".

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Також він зазначив, що важливим стало нещодавнє ухвалення закону про відновлення електронного декларування чиновниками майна, а також внесення змін до Бюджетного кодексу.

"Просто зараз, стосовно структурних реформ або структурних показників у рамках нашої програми, є низка заходів, які ми розглянемо в другому перегляді, переважно у сферах державного управління, боротьби з корупцією та податково-бюджетної політики", - резюмував Грей.

Він також заявив, що у разі, якщо виконання цих домовленостей ітиме за планом, другий перегляд програми EFF позитивно завершиться в першій половині грудня, зазначив глава місії МВФ.

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Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відновив роботу свого постійного представництва в Києві.

Раніше повідомлялось, що команда МВФ на чолі із заступницею директора Європейського департаменту Фонду Умою Рамакрішнан 1 жовтня прибула до Києва та розпочала зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами.

Повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала 25 вересня у Варшаві технічні дискусії з представниками України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Рада директорів МВФ у червні завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України - Україна отримала близько 890 млн дол США, які спрямують на бюджетну підтримку.

У березні Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол США).

Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.

Верховна Рада на засіданні 21 вересня прийняла за основу допрацьовану версію законопроєкту №9269 щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).

Кабінет Міністрів на засіданні 5 вересня схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

Економічна правда