Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів

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До загального фонду держбюджету України надійшов другий транш у розмірі 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Кошти отримані як результат успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів від МВФ. Загальне фінансування за програмою складає 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ)", - звітують у Мінфіні.

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"Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Нагадаємо:

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Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України - Україна отримає близько 890 млн дол США, які спрямують на бюджетну підтримку.

Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол США).

Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.

Економічна правда