Уряд схвалив законопроєкт, який скасовує мораторій на проведення податкових перевірок
Кабінет Міністрів на засіданні 5 вересня схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Урядовим законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування".
Запропоновані зміни передбачають, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.
Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення.
Нагадуємо:
Після втручання в процес розгляду законопроєкту №8401 заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, депутати без погодження з МВФ замінили текст проєкту, який був структурним маяком, розробленим на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Перша редакція законопроєкту передбачала часткове повернення податкових перевірок бізнесу під час війни.
Законопроєкт №8401 Верховна Рада ухвалила в цілому 30 червня. 26 липня законопроєкт підписав президент.