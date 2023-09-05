Уряд схвалив законопроєкт, який скасовує мораторій на проведення податкових перевірок

Кабінет Міністрів на засіданні 5 вересня схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Урядовим законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування".

Запропоновані зміни передбачають, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.

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Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення.

Нагадуємо:

Після втручання в процес розгляду законопроєкту №8401 заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, депутати без погодження з МВФ замінили текст проєкту, який був структурним маяком, розробленим на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Перша редакція законопроєкту передбачала часткове повернення податкових перевірок бізнесу під час війни.

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Законопроєкт №8401 Верховна Рада ухвалила в цілому 30 червня. 26 липня законопроєкт підписав президент.