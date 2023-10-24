Новини 24 жовтня: ЄС імпортує метали з РФ на мільярди євро, "Нафтогаз" забрав собі ще один облгаз Фірташа

Про імпорт металів із РФ. Попри низку санкцій, запроваджених проти РФ, торгівля критично важливою сировиною залишається без обмежень, і закупівлі з боку ЄС продовжуються: європейські компанії продовжують вкладати мільярди в гірничодобувні компанії, пов'язані з Кремлем.

Про облгази Фірташа. АТ "Чернігівгаз", яке раніше входило до групи "облгазів Фірташа", перейшло в управління "Групи Нафтогаз".

Про викопне паливо. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що світовий попит на нафту, природний газ і вугілля досягне піку до 2030 року, частково завдяки політиці, яку країни вже ухвалили для просування більш чистих видів енергії та транспорту.

Про Держаудитслужбу. Держаудитслужба заявляє про намір досягнути порозуміння з підприємствами сектору безпеки й оборони в частині використання бюджетних коштів.

Реклама:

Про скіфське золото. Українські правоохоронні органи провели міжнародну спецоперацію з поліцією Королівства Іспанія, за результатами якої вилучили культурні цінності України, а саме скіфське золото вартістю 60 мільйонів євро.

Ексклюзиви ЕП

Що з російською економікою?

Реклама:

Санкції працюють, але агресор до них пристосувався. У якому стані російська економіка після 20 місяців великої війни?

За слова відповів. Пости про Ізраїль коштували посади директору найбільшої ІТ-конференції в Європі

Через висловлювання власника Web Summit ця подія опинилася в центрі гучного скандалу. У певному сенсі навіть "полетіли голови".