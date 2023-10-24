Скіфське золото на 60 мільйонів євро повертається в Україну: правоохоронці з'ясували, як вивезли цінності

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Українські правоохоронні органи провели міжнародну спецоперацію з поліцією Королівства Іспанія, за результатами якої вилучили культурні цінності України, а саме скіфське золото вартістю 60 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У ході операції затримали двох громадян України та трьох громадян Іспанії.

Правоохоронці встановили, що затримані у період 2014-2020 років, приховавши від митного контролю, незаконно вивезли з України значну кількість предметів "Скіфського Золота".

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У зазначених осіб вилучили золотий медальйон, золоті сережки, кулон, чокери, пектораль тощо. Орієнтовна ринкова вартість виробів становить понад 60 млн євро.

"Ці об’єкти належать до культурно-матеріальних цінностей періоду існування держави "Мала Скіфія", яка знаходилась в межах сучасної території України, та, відповідно до міжнародно визнаних кордонів, є власністю України", - наголосили в БЕБ.

Співробітники СБУ та БЕБ з компетентними органами Королівства Іспанія провели комплекс слідчих заходів стосовно учасників міжнародного злочинного угрупування.

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Правоохоронці задокументували дії фігурантів справи: священнослужителів УПЦ МП, оцінювачів, нотаріусів та посередників причетних до злочину.

На вилучене майно наклали арешт. За результатами висновків спеціалістів Національного музею історії України вивезене майно є культурною спадщиною України. Вирішується питання щодо повернення згаданих культурних цінностей до України.

Також встановлюється місце перебування іншої частини культурних цінностей, а також осіб, які причетні до вчинення злочину.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Офісом аташе МВС Іспанії в Україні та відділом міжнародного співробітництва Національної поліції Іспанії.

Економічна правда