МЕА прогнозує пік світового попиту на викопне паливо до 2030 року

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Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що світовий попит на нафту, природний газ і вугілля досягне піку до 2030 року, частково завдяки політиці, яку країни вже ухвалили для просування більш чистих видів енергії та транспорту.

Про це йдеться у новій річній доповіді World Energy Outlook, пише The New York Times.

"Піку використання викопного палива буде недостатньо, щоб зупинити глобальне потепління. Для цього викиди від вугілля, нафти і природного газу повинні впасти майже до нуля. Але вже зараз відбувається масштабна трансформація глобального енергетичного ландшафту", - йдеться у доповіді.

У своєму звіті МЕА заявляє, що до 2030 року на дорогах по всьому світу може бути у 10 разів більше електромобілів, ніж зараз.

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А відновлювані джерела енергії, такі як сонячна, вітрова та гідроенергія, зможуть забезпечувати 50 відсотків світової електроенергії, порівняно з 30 відсотками на сьогодні, додає агентство.

Водночас теплові насоси та інші електричні системи опалення можуть витіснити газові та нафтові печі, а глобальні інвестиції у ввітрові електростанції можуть перевищити інвестиції у вугільні та газові електростанції.

"Якщо все це станеться, попит на нафту і газ, найімовірніше, залишиться на рівні трохи вище сьогоднішнього протягом наступних трьох десятиліть, збільшуючись у країнах, що розвиваються, і зменшуючись у розвинених країнах.

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Попит на вугілля, найбрудніше з викопних видів палива, почне знижуватися, хоча він може коливатися з року в рік, якщо, скажімо, вугільним електростанціям доведеться частіше працювати під час спеки або посухи", - пише NYT із посиланням на звіт МЕА.

"Перехід на чисту енергію відбувається в усьому світі, і його не зупинити, - сказав виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.

"Це не питання "якщо", це лише питання "як скоро" - і чим швидше, тим краще для всіх нас", - додав він.

У звіті також наголошується, що попри швидке поширення по всьому світу технологій чистої енергії (сонячні панелі, вітрові турбіни та електромобілі), більшість країн катастрофічно відстають у будівництві ліній електропередач та електромереж, необхідних для їх підтримки.

МЕА у своєму звіті констатує, що майбутній поворот світу до відновлюваної енергетики залежатиме від Китаю, який поки що нарощує споживання і нафти, і вугілля. Але коли Китай подолає пік попиту на сталь і цемент, повернення до колишнього енергобалансу вже не буде, йдеться у доповіді.

При цьому частка Росії у світовій торгівлі газом за помірно-консервативним сценарієм МЕА впаде до 15% до 2030 року з 30% у 2021 році. А на ринку СПГ домінуватимуть Катар і США.

Як наголошує NYT, прогноз МЕА прямо суперечить прогнозу ОПЕК зі зростанням попиту на нафту до 2045 року.

Керівник МЕА Біроль вважає, що ОПЕК мислить занадто вузько: "Нехай вони поговорять з автопромом, виробниками теплових насосів, відновлюваною енергетикою, інвесторами - і зрозуміють, що ті думають про майбутнє енергетики".

NYT також додає, що МЕА вже помилялося в прогнозах - зокрема, у 2016 році воно передбачило настання піку споживання вугілля в Китаї. З іншого боку, воно ж недооцінило темп розвитку відновлюваної енергетики, особливо сонячної.

Економічна правда