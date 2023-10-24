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Черговий облгаз Фірташа перейшов в управління "Нафтогазу"

Вівторок, 24 жовтня 2023, 20:09 - Олексій Павлиш
 
фото: нафтогаз

АТ "Чернігівгаз", яке раніше входило до групи "облгазів Фірташа", перейшло в управління "Групи Нафтогаз".

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що це вже 18-те газорозподільне підприємство, яке перейшло під контроль держави.

 

У "Нафтогазі" додали, що "Чернігівгаз"забезпечує доставку газу для майже 360 тис осель, а також регулює розподіл блакитного палива до бюджетних та релігійних організацій, промислових обʼєктів та 12-ти теплокомуненерго регіону.

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"Входження "Чернігівгазу" до "Групи Нафтогаз" відбулося в межах передачі газорозподільних підприємств під державний контроль.

Наразі особові рахунки клієнтів, як і тарифи на послуги з розподілу, залишаються незмінними", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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АТ "Волиньгаз", яке працювало під брендом "Твій Газзбут" та входило до групи "облгазів Фірташа", перейшло під контроль держави та увійшло в Групу "Нафтогаз".

Раніше до НАК "Нафтогаз України" увійшли АТ "Вінницягаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Донецькоблгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Сумигаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Харківгаз" АТ "Хмельницькгаз" та АТ "Черкасигаз".

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Економічна правда

облгази Фірташ Нафтогаз
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