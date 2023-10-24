З початку війни компанії з ЄС імпортували "критичних" металів з РФ на 13 мільярдів євро – ЗМІ

фото: nornickel

Попри низку санкцій, запроваджених проти РФ, торгівля критично важливою сировиною залишається без обмежень, і закупівлі з боку ЄС продовжуються: європейські компанії продовжують вкладати мільярди в гірничодобувні компанії, пов'язані з Кремлем.

Про це пише розслідувальний проєкт Investigate Europe з посиланням на дані Євростату та Європейського об'єднаного дослідницького центру.

Розслідувачі нагадують, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року ЄС ухвалив 11 пакетів санкцій проти Росії, спрямованих на сировину, включаючи нафту, вугілля, сталь і деревину.

"Проте мінерали, які ЄС вважає "критично важливою" сировиною - загалом 34 - все ще вільно надходять з Росії до Європи у величезних кількостях, забезпечуючи державні підприємства та бізнес, що належить олігархам, критично важливими коштами", - наглоошують в Investigate Europe.

Реклама:

Вони з'ясували, що в той час, як деякі західні союзники націлилися на російський гірничодобувний сектор - Британія нещодавно заборонила ввезення російської міді, алюмінію і нікелю - ЄС продовжує імпорт.

Так, Airbus та інші європейські компанії все ще купують титан, нікель та інші товари у фірм, близьких до Кремля, більш ніж через рік після початку повномасштабного вторгнення, пишуть розслідувачі.

З березня 2022 року по липень цього року європейські компанії імпортували з Росії критично важливої сировини на суму 13,7 млрд євро, свідчать дані Євростату та Об'єднаного дослідницького центру ЄС.

Реклама:

При цьому у період з січня по липень 2023 року надійшло металів на понад 3,7 млрд євро, в тому числі нікелю - на 1,2 млрд євро. За оцінками Центру європейської політики, до 90 відсотків деяких видів нікелю, що використовуються в Європі, надходить від російських постачальників.

"Чому не забороняють критично важливу сировину? Тому що вона критична, так. Давайте будемо чесними", - сказав спеціальний посланник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван на одній з вересневих конференцій.

"Євросоюз відчайдушно потребує критичної сировини, щоб досягти своєї мети - кліматичної нейтральності до 2050 року. Ці товари мають вирішальне значення для електроніки, сонячних панелей і електромобілів, а також для традиційних галузей, таких як аерокосмічна і оборонна промисловість.

Проте вони дуже часто є дефіцитними, нерівномірно доступними по всьому світу і користуються високим попитом", - йдеться у розслідуванні.

Розслідувачі з посиланням на аналіз російських митних даних наголошують, що найбільший у світі виробник титану "Всппо-Авісма" з лютого 2022 року по липень 2023 року продав до ЄС через свої німецькі та британські філії титану на щонайменше 308 мільйонів доларів.

Частково компанія належить російському оборонному конгломерату "Ростех". Обидві компанії мають спільного керівника - Сергія Чемезова, близького союзника Путіна. У 1980-х роках вони були офіцерами КДБ у Східній Німеччині.

"І Чемезов, і "Ростех" перебувають під санкціями ЄС і допомагали постачати танки і зброю російській армії. Брюссель не наклав санкції безпосередньо на "Всппо-Авісму", але США заборонили експорт до цієї фірми 27 вересня, заявивши, що вона "безпосередньо причетна до видобутку і виробництва титану і металевих виробів для російських військових і спецслужб", - йдеться у матеріалі.

При цьому серед найбільших європейських клієнтів "Всппо-Авісма" - аерокосмічний гігант Airbus: з початку великої війни до березня 2023 року він імпортував з Росії титану на суму щонайменше 22,8 млн доларів, що в чотири рази більше у вартісному і тоннажному вираженні порівняно з попередніми 13 місяцями.

"З 14 березня 2023 року "Всппо-Авісма" припинила вказувати покупців у митних деклараціях, але ніщо не вказує на суттєву зміну тенденцій. Імпорт титану до Франції лише трохи скоротився з того часу до липня 2023 року, а Airbus все ще вказував компанію як постачальника в липні", - з'ясували журналісти.

Водночас "Норнікель" російського олігарха Володимира Потаніна з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну по липень 2023 року через фінських і швейцарських посередників експортував до ЄС нікелю і міді на 7,6 млрд доларів.

Ще один постачальник металів до Європи - "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски. За даними журналістів, з початку повномасштабної війни в Україні компанія експортувала в ЄС алюмінію на 2,6 мільярда доларів.

При цьому серед найбільших покупців російських металів - німецька GGP Metal Powder (закупила мідь на 66 мільйонів доларів), французький виробник зброї Safran (закупив титан на 25 мільйонів доларів), грецька Elval Halcor (закупила алюміній на 13 мільйонів доларів) і нідерландська C. Steinweg (закупила різні метали на 100 мільйонів доларів).

Так, у компанії Safran підтвердили, що продовжують закуповувати титан у "ВСМПО-АВІСМА", але заявили, що працюють над скороченням закупівель у Росії.

У GGP Metal Powder визнали, що "реальної альтернативи нашому постачальнику з Росії немає". А C.Steinweg заявила, що дотримується всіх правил і санкцій.

Водночас у компаніях Elval Halcor, "ВСМПО-АВІСМА", "Русал" і "Норнікель" на запитання журналістів не відповіли.

Читайте також: Що з російською економікою?

Економічна правда