За слова відповів. Пости про Ізраїль коштували посади директору найбільшої ІТ-конференції в Європі

Через висловлювання власника Web Summit ця подія опинилася в центрі гучного скандалу. У певному сенсі навіть "полетіли голови".

Атака терористів ХАМАС на Ізраїль спричинила хвилювання в усьому світі. Студенти протестують в університетах, люди збираються на мітинги в Євросоюзі, а лідери країн висловлюють свої позиції.

Протистояння на Близькому Сході світ сприймає по-різному. Конфлікт торкнувся навіть ІТ-сфери. Другий тиждень триває гучний скандал навколо однієї з найбільших технологічних конференцій світу Web Summit.

Лише кілька постів засновника Web Summit Педді Косгрейві про війну між ХАМАС та Ізраїлем спровокували бойкот конференції. Національні делегації, великі інвестори та представники технологічних корпорацій почали масово відмовлятися від участі в заході.

Web Summit опинилася під загрозою зриву. Щоб знизити рівень критики заходу, Косгрейв залишив посаду генерального директора конференції. Однак виглядає, що потрібного ефекту це не дало.

Реклама:

Українська делегація двічі відвідувала цей захід. У 2023 році організаторам доведеться зробити вибір щодо участі в ньому.

Як кількома висловлюваннями ірландський підприємець ледь не зруйнував те, що будував 14 років, і чи поїде українська делегація в Лісабон на Web Summit 2023?

Що таке Web Summit

Це одна з найбільших у світі технологічних конференцій, яка на кілька днів обʼєднує перспективних стартаперів, інвесторів, власників технологічних компаній і тих, хто цікавиться ІТ-трендами.

Перший Web Summit провели у 2009 році в Дубліні. У 2015 році його засновник і на той момент генеральний директор Педді Косгрейв заявив, що з 2016 року конференція проходитиме в столиці Португалії Лісабоні.

З часом конференція лише набирала масштаби: десятки тисяч учасників заходу прагнуть поділитися ідеями і дізнатися від спікерів про головні тренди в ІТ на наступні роки. Популярність Web Summit підтверджується й тим, що її партнерами є всесвітньовідомі компанії, серед яких Google, AWS, Intel, Binance, Microsoft.

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза та Педді Косгрейв getty images

Web Summit 2022 року в Лісабоні зібрала близько 71 тис учасників. У 2023 році, навіть попри скандал, організатори очікують побачити таку ж їх кількість, зокрема 2 600 стартапів і 800 інвесторів. Організовують конференцію, яка запланована на 13-16 листопада, 300 постійних співробітників і 6 тис волонтерів та підрядників.

Пости, що вартували посади

Історія з пропалестинськими публікаціями Косгрейва, які викликали обурення в ІТ-спільноті, почалася 7 жовтня, у день, коли бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Тоді ж Косгрейв опублікував у соцмережі Х статистику Офісу ООН з координації гуманітарних питань про людські втрати в ізраїльсько-палестинському конфлікті за 2008-2023 роки (зараз ця публікація недоступна).

Опубліковані засновником Web Summit дані не були коректними, оскільки не включали останніх жертв з боку Ізраїля. Крім того, Косгрейв нічого не згадав про напад бойовиків ХАМАС на мирних жителів.

Ба більше, він публікував дані, перебуваючи в столиці Катару, де в лютому 2024 року планується провести наступний Web Summit. Проблема в тому, що саме Катар вважають найважливішим фінансовим спонсором і союзником ХАМАС.

Своїми публікаціями в Х Педді Косгрейв здійняв бурю критики на адресу Web Summit getty images

Через деякий час на сторінці Косгрейва почали зʼявлятися пости про засудження дій ЦАХАЛ. Так, 13 жовтня засновник Web Summit відкрито назвав дії армії оборони Ізраїлю воєнним злочином.

"Я шокований риторикою та діями багатьох західних лідерів та урядів, за винятком, зокрема, уряду Ірландії, які на цей раз роблять правильні речі. Воєнні злочини є воєнними злочинами, навіть якщо вони скоєні союзниками, і їх слід називати тим, чим вони є", – написав він в Х.

Ці публікації викликали обурення в частини користувачів. У наступні дні Косгрейв зробив ще кілька публікацій, які вже не містили прямої крити дій Ізраїлю.

У 2022 році, коли в центрі уваги світових ЗМІ була тема російського вторгнення в Україну, організатори Web Summit теж потрапили в скандал.

У списку спікерів Web Summit 2022 були росіяни Максим Блюменталь, Аарон Мейт та філософ з проросійською позицією Ноам Чомскі. Блюменталь заявляв, що обстріли Маріуполя – це фейк, а на думку Ноама Чомскі, "НАТО спровокував Путіна". Тоді українська IT-спільнота і влада забили тривогу, що змусило організаторів конференції скасувати виступ росіян.

Бойкот конференції та відставка Косгрейва

На публікації Косгрейва відреагувала й ІТ-спільнота. Одними з перших про бойкот конференції заявили представники ізраїльського технобізнесу. "Я ніколи не буду частиною ваших майбутніх ініціатив і ми ніколи більше не працюватимемо разом", – написав Адам Сінголда, ізраїльський засновник рекламної компанії Taboola.

Офіційну позицію висловив посол Ізраїля в Португалії Дор Шапіра. Він заявив, що його країна не братиме участі у Web Summit. Шквал критики на адресу Косгрейва зростав шаленими темпами, а в соцмережах LinkedIn та Х зʼявився хештег #CancelWebSummit.

Конференцію вирішили ігнорувати СЕО Y Combinator Гаррі Тан, співзасновник AI21 Labs Орі Гошен, колишній СЕО PayPal Девід Маркус. Підприємець і генеральний партнер Founders Fund Кіт Рабуа заявив, що "відмовляється працювати з будь-ким, хто виступатиме на конференції в Катарі, до кінця моєї кар’єри".

У команді Web Summit намагалися хоч якось виправити ситуацію. Там стверджували, що засуджують атаки ХАМАС на Ізраїль. Пізніше на їхньому сайті зʼявилося звернення Косгрейва.

У ньому засновник Web Summit намагався пояснити свої висловлювання власною антивоєнною позицією та прагненням дотримуватися норм міжнародного права. Також Косгрейв пояснив, що Web Summit, як і Сполучені Штати, прагне до співпраці з різними регіонами світу, зокрема з Катаром.

Однак ці слова не вплинули на рішення технологічних гігантів припинити співпрацю з Web Summit. Компанії Google, Meta та Amazon відмовилися від участі в конференції, а Intel та Siemens підтвердили свій вихід із списку спонсорів. Чимало спікерів теж відхилили свою участь у конференції.

Бойкот Web Summit призвів до того, що її засновник вирішив подати у відставку з посади генерального директора. Косгрейв залишається власником 80% бізнесу Web Summit, а рада директорів шукає йому заміну.

Чи поїде українська делегація в Лісабон

Українська делегація бере участь у Web Summit з 2021 року. У серпні 2023 року Мінцифри та Український фонд стартапів оголосили відбір для формування національної делегації на цьогорічну конференцію для 16 стартапів і 8 скейлапів (компанії, які демонструють швидке зростання).

Скандал довкола Web Summit поставив питання щодо участі в конференції і для української делегації. Оскільки до її складу, окрім представників галузі, входить низка співорганізаторів та партнерів, рішення про участь у конференції ухвалюється колегіально.

Олена Зеленська стала спеціальною гостею Web Summit 2022 в Лісабоні фото jetsetter.ua

Співорганізатори вирішили, що відставка СЕО Web Summit є достатнім аргументом, аби українська делегація поїхала на конференцію. "Деякий час ми стежили за ситуацією. Відставка Косгрейва була для нас і партнерів єдиним можливим варіантом, при якому ми б погодилися їхати в Лісабон", – ідеться в повідомленні.

У Мінцифри додали, що підтримують це рішення. "Це потужний майданчик не лише для налагодження партнерств та пошуку інвестицій, а й для просування важливих для нас наративів на міжнародній арені. Ми вже запланували зустрічі з делегаціями з інших країн (Велика Британія, Португалія, Німеччина). Обговорюватимемо співпрацю для підтримки українських стартапів", – розповіли в міністерстві.