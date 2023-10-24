Держаудитслужба заявила про намір досягнути "мирової" з оборонними підприємствами

Держаудитслужба заявляє про намір досягнути порозуміння з підприємствами сектору безпеки й оборони в частині використання бюджетних коштів.

Про це заявила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва за підсумками зустрічі з представниками громадських об’єднань, які представляють інтереси роботодавців України.

"Домовились про взаємодію та об'єднання зусиль з метою врегулювання у сфері оборонних закупівель", - зазначила вона.

"Держаудитслужба готова долучитися до удосконалення існуючої нормативно-правової бази", - наголосила Басалаєва.

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Зазначається, що за підсумками зустрічі сторони домовилися "об’єднати зусилля для забезпечення ефективного використання державних коштів під час війни".

Підписано Меморандум, який "налагодить діалог та консолідує зусилля для якнайшвидшого наближення Перемоги".

"Основна мета Меморандуму - консолідувати зусилля бізнесу та держави для того, аби сприяти ефективному й законному використанню бюджетних коштів, зокрема, в оборонній сфері", - зазначила Алла Басалаєва.

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Керівниця Держаудитслужби запропонувала на майданчику Державної аудиторської служби України постійний формат обговорення важливих проблемних питань, які виникають у підприємців, коли вони реалізують проєкти, фінансовані з державного чи місцевого бюджетів.

Зазначається, що відповідний Меморандум про взаємодію підписав також голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та керівник Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості Олександр Соколовський.

Нагадуємо:

Раніше між Держаудитслужбою та підприємствами, що працюють на сферу оборони, виник напружений момент, через те, що прибутки, які отримували оборонні компанії за контрактами у 2022-му році, ДАСУ вважає неправомірними.

Про це, зокрема, повідомляла Федерації роботодавців України.

ДАСУ провела аудит контрактів Міністерства оборони за 2022 рік і вирішила, що всі гроші, які були закладені як "прибуток" для компаній-постачальників, були виплачені неправомірно і є збитками державі. Йдеться про 2,5 млрд грн.

Пізніше з критикою на адресу ДАСУ виступили конкретні підприємства.

Відомо, що виробник ракет "Нептун" - Державне київське конструкторське бюро "Луч", вже двічі зверталося до уряду через дії Держаудитслужби.

Обурення виробників викликали висновки, які визнали порушенням включення прибутку до складу ціни на продукцію.

Крім того, до Офісу Президента звернулися провідні підприємства оборонного комплексу України, які заявляють про можливість повної зупинки роботи через дії Держаудитслужби.