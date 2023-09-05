Новини 5 вересня: повернення обов’язкового декларування для чиновників та підозра Фрідману 

Про кадрові зміни. Верховна Рада на засіданні 5 вересня звільнила з посади голову Фонду державного майна Рустема Умєрова, який має зайняти посаду міністра оборони.

Про вимогу скасувати санкції. Букмекерська група Parimatch подала до суду на президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати санкції, запроваджені проти компанії у березні 2023 року.

Про підозру для Фрідмана. Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність з фінансування війни проти України та оголосила підозру російському олігарху Міхаілу Фрідману.

Про обов’язкове декларування. Верховна Рада 5 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, однак реєстр відкриють за рік.

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Про українських біженців. За перше півріччя 2023 року кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тисяч осіб. Станом на кінець червня за кордоном перебувало від 5,6 до 6,7 млн українців. Які раніше, більшість біженців — це жінки та діти.

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