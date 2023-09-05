Ситуація з біженцями не поліпшується, з України виїхало ще до пів мільйона осіб

За перше півріччя 2023 року кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тисяч осіб.

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії з посиланням на дані двох хвиль опитування біженців, яке проводила компанія Info Sapiens.

Станом на кінець червня за кордоном перебувало від 5,6 до 6,7 млн українців. Які раніше, більшість біженців — це жінки та діти.

Водночас зростає кількість чоловіків. Між серпнем 2022 і березнем 2023 кількість чоловіків 18-64 років, які отримали статус тимчасового захисту в ЄС, зросла на 200 тис. При цьому, окрім легальних шляхів, не можна виключати й суттєву частку тих, хто виїхав у незаконний спосіб.

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Як показало дослідження, нова хвиля біженців стала наслідком ударів по енергосистемі України взимку 2022-23 років, посиленням ракетних атак у травні, а також підриву Каховської ГЕС.

Переважна кількість українців (63%), які зараз перебувають за кордоном, планують повернутися до України, але частка людей з такими намірами падає.

Люди з вищим доходом до війни більш схильні до повернення, а люди з вищим доходом зараз — менш схильні повертатись.

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Також студенти є однією з найбільших груп, які хотіли б залишитися за кордоном.

Загалом більшість українських біженців задоволена нинішнім життям за кордоном, однак життя в Україні їм подобалося більше.

У підсумку, як показало дослідження, за кордоном за різними сценаріями можуть залишитись від 1,3 млн до 3,3 млн українців. Це на 0,4–0,6 млн осіб більше, ніж у розрахунках на грудень 2022 року. Внаслідок цього українська економіка може щорічно втрачати від 2,7% до 6,9% ВВП.

Щодо географії біженців, то, вперше від початку повномасштабного вторгнення, Німеччина вийшла на перше місце за кількістю українських біженців в ЄС (1,1 млн осіб), Польща – друга (976 тис.). Німеччина є однією з країн, що надають найщедріші соціальні виплати для українців.

Згідно з опитуванням, українські біженці суттєво втратили доходи з початку вторгнення, однак матеріальний стан потроху відновлюється. До того ж в усіх країнах ЄС збільшилась частка українців, які працюють.

Як держава може сприяти поверненню українців додому:

співпрацювати із країнами ЄС — уряд має донести, що допомога Україні у поверненні біженців після війни буде великою підтримкою для її економіки;

швидко відбудовувати зруйноване — щоб українцям із регіонів, які постраждали від війни, було куди повертатись;

поки триває відбудова, надавати допомогу людям із постраждалих та окупованих регіонів — у вигляді грошових виплат або субсидій на оренду житла;

спростити вступ українським школярам за кордоном до українських університетів — багато з них закінчать середню освіту за кордоном, тож не матимуть українських документів про повну загальну середню освіту.

Нагадуємо:

49% українців, які переїхали до ЄС після повномасштабного вторгнення, не хочуть там жити, але залишитися хоче кожен третій. Це показало "Всеєвропейське дослідження українців у Європі", проведене соціологічною групою "Рейтинг" 4-11 липня.