Ситуація з біженцями не поліпшується, з України виїхало ще до пів мільйона осіб
За перше півріччя 2023 року кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тисяч осіб.
Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії з посиланням на дані двох хвиль опитування біженців, яке проводила компанія Info Sapiens.
Станом на кінець червня за кордоном перебувало від 5,6 до 6,7 млн українців. Які раніше, більшість біженців — це жінки та діти.
Водночас зростає кількість чоловіків. Між серпнем 2022 і березнем 2023 кількість чоловіків 18-64 років, які отримали статус тимчасового захисту в ЄС, зросла на 200 тис. При цьому, окрім легальних шляхів, не можна виключати й суттєву частку тих, хто виїхав у незаконний спосіб.
Як показало дослідження, нова хвиля біженців стала наслідком ударів по енергосистемі України взимку 2022-23 років, посиленням ракетних атак у травні, а також підриву Каховської ГЕС.
Переважна кількість українців (63%), які зараз перебувають за кордоном, планують повернутися до України, але частка людей з такими намірами падає.
Люди з вищим доходом до війни більш схильні до повернення, а люди з вищим доходом зараз — менш схильні повертатись.
Також студенти є однією з найбільших груп, які хотіли б залишитися за кордоном.
Загалом більшість українських біженців задоволена нинішнім життям за кордоном, однак життя в Україні їм подобалося більше.
У підсумку, як показало дослідження, за кордоном за різними сценаріями можуть залишитись від 1,3 млн до 3,3 млн українців. Це на 0,4–0,6 млн осіб більше, ніж у розрахунках на грудень 2022 року. Внаслідок цього українська економіка може щорічно втрачати від 2,7% до 6,9% ВВП.
Щодо географії біженців, то, вперше від початку повномасштабного вторгнення, Німеччина вийшла на перше місце за кількістю українських біженців в ЄС (1,1 млн осіб), Польща – друга (976 тис.). Німеччина є однією з країн, що надають найщедріші соціальні виплати для українців.
Згідно з опитуванням, українські біженці суттєво втратили доходи з початку вторгнення, однак матеріальний стан потроху відновлюється. До того ж в усіх країнах ЄС збільшилась частка українців, які працюють.
Як держава може сприяти поверненню українців додому:
- співпрацювати із країнами ЄС — уряд має донести, що допомога Україні у поверненні біженців після війни буде великою підтримкою для її економіки;
- швидко відбудовувати зруйноване — щоб українцям із регіонів, які постраждали від війни, було куди повертатись;
- поки триває відбудова, надавати допомогу людям із постраждалих та окупованих регіонів — у вигляді грошових виплат або субсидій на оренду житла;
- спростити вступ українським школярам за кордоном до українських університетів — багато з них закінчать середню освіту за кордоном, тож не матимуть українських документів про повну загальну середню освіту.
Нагадуємо:
49% українців, які переїхали до ЄС після повномасштабного вторгнення, не хочуть там жити, але залишитися хоче кожен третій. Це показало "Всеєвропейське дослідження українців у Європі", проведене соціологічною групою "Рейтинг" 4-11 липня.