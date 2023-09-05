Цьогорічний врожай в Україні перевищує очікування, але радіти зарано. Чому?

2022 рік був шоковим для усіх секторів української економіки. Перші тижні всі громадяни переймалися виключно власною безпекою, і лише ближче до літа бізнес почав оживати, поступово адаптуючись до умов війни.

Перші реальні оцінки стану української економіки у 2022 році показали, що бізнес виявився більш стійким, ніж припускали навіть стримані оптимісти. А прогнози на 2023 рік після зимових блекаутів показали, що цьогоріч господарська діяльність в країні поступово відновлюватиметься.

На тлі відносно оптимістичних прогнозів по економіці в цілому, вітчизняне сільське господарство виглядало такою собі "чорною вівцею". Після торішнього падіння обсягів збору врожаю на майже 40% очікування на поточний рік зводились до одного – буде гірше.

Через проблеми з експортом, брак коштів на фінансування наступної посівної та інші проблеми цьогоріч українські аграрії мали б зібрати збіжжя на 13% менше, ніж торік. Та цей прогноз не справдився.

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З початком жнив виявилося, що падіння не відбулось, і навіть навпаки – зібрати вдасться на сотні тисяч тонн більше ніж торік

Врожай 2023 року

У березні Міністерство агрополітики опублікувало попередні прогнози цьогорічного врожаю, і виглядали вони вкрай невтішно. До минулорічного падіння обсягів збору збіжжя на 37% мало додатися зменшення ще на 13%. Причина – скорочення посівних площ одразу на 1,5 млн гектарів.

Якщо падіння у 2022 році цілком логічно пояснюється окупацією українських територій та мінуванням сільськогосподарських земель, падінням економічної активності загалом та порушеними логістичними ланцюгами, то прогноз на 2023 рік зводився до відповіді на одне запитання: чи засіватимуть аграрії свої землі?

А причин не засіюватися було чимало. Річ у тому, що сівба – справа не дешева, бо вимагає чималих витрат на оплату праці, на придбання добрив, засобів захисту рослин, оновлення та технічне обслуговування сільгосптехніки, пальне тощо.

В мирний час аграрії використовують на ці потреби кошти, отримані з продажу збіжжя у попередній сезон. Проте торік можливості заробити у них не було – експорт скоротився через заблокований морський шлях, доступні експортні шляхи заледве дозволяли "вийти в нуль", а внутрішні ціни залишилися значно нижчими за світові через профіцит продовольства всередині країни.

З початком жнив виявилося, що зібрати вдасться більше: у липні Департамент сільського господарства США (USDA) покращив свої прогнози по Україні, на початку серпня вже Українська зернова асоціація (УЗА) збільшила оцінку цьогорічного врожаю, а згодом свій прогноз поліпшили й в Мінагро.

Зрештою, у відомстві озвучили фінальні прогнози: у 2023 році Україна збере 76,7 млн тонн зернових та олійних культур.

Останній прогноз УЗА аж на 3,3 млн тонн перевищує міністерські оцінки і сягає 80 млн тонн. До того ж, каже очільник асоціації Сергій Іващенко, фактичний врожай може виявитися ще вищим.

Зараз вже завершився збір ячменю, пшеницю та ріпаку, з огляду на що прогноз і підвищили. На черзі — соняшник та кукурудза. "Ми допускаємо, що кукурудза та соняшник можуть показати кращі результати врожаю. Через місяць ми побачимо більш чітко ситуацію, зараз ще рано говорити про це", – пояснює він.

У порівнянні з минулим роком, найкраще почувалися саме олійні культури – загалом очікується, що їхній збір зросте на 12%, передусім завдяки ріпаку та сої (+20%). Щодо зернових, їхній врожай показує дещо менше зростання в межах 5%, але і такий результат зумовлено активнішим збором кукурудзи.

Площ стає менше

Те, скільки збіжжя зберуть фермери, визначається двома факторами: врожайністю, тобто скільки центнерів вдається зібрати з одного гектара, та посівними площами. І якщо друге – у повній свободі вибору аграрія, то на перше вони можуть впливати лише частково.

Так і сталося цього року. Мільйони гектар землі залишилися не сіяними навіть попри те, що за останній рік Україна звільняла власні території та розміновувала землі, проте допомогла майже рекордна врожайність. Залежить вона одночасно від якості грунту, насіння, захисту рослин, а також клімату та, відповідно, погоди.

"Першочергово цього року очікували нижчий врожай через часткове зменшення використання добрив та засобів захисту рослин в деяких господарствах", – каже аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Причиною є висока ціна цих ресурсів та одночасний брак коштів у аграріїв.

Але завдяки сприятливій погоді врожайність значно зросла і компенсувала втрати площ. Зокрема, цього року сівба проводилася пізніше, ніж зазвичай, адже початок весни був холодний та дощовий. "Ми попали в гарний графік. Коли треба були дощі, були дощі. Коли треба була спека, була спека", – пояснює Іващенко.

Таким чином врожайність ячменю та пшениці наразі близька до рекордної за весь час, додає очільник асоціації, а серед найкращих показників очікується і врожайність кукурудзи. В середньому, за даними Держстату, торік з одного гектара збирали 45,8 центнера зернових. Для порівняння, цього року йдеться про близько 51,8 центнера, свідчать дані Мінагро.

Якщо ж говорити про площі, то за оцінкою УЗА цьогоріч їх засіяли на 2,2 млн гектарів менше – додатково до "мінус" 5 млн га площ, втрачених торік через російську окупацію та бойові дії.

Крім вже згаданих факторів, частина господарств неподалік зони військових дій могла припинити роботу, адже таке розташування означає очевидні безпекові ризики, а відтак – і дорожчу та складнішу логістику, каже Литвин.

Іващенко пояснює, що саме воєнні ризики були основним фактором скорочення площ цього року. Разом із тим, заспокоює він, таке скорочення у масштабах країни не суттєве і становить близько 10% усіх площ під сівбу до минулого року.

Проте були винятки. Наприклад, площі під ріпак зросли на 13%, а під цукрові буряки – аж на 36%. Площі під сівбу інших олійних культур постраждали менше, ніж під зернові, що є наслідком переорієнтації фермерів на високомаржинальні культури.

І хоча вищий врожай це, безумовно, хороші новини, наступного року ситуація зі сприятливою погодою може не повторитися. Попри спекотний кінець літа, попередні місяці були одними з найпрохолодніших за останні роки.

Взірець на 2024 рік

Більші обсяги збору врожаю наштовхують на питання, а скільки з нього можна заробити, а відтак і яку його частину українські аграрії можуть відправити на експорт.

До початку великої війни всередині країни щороку споживали 19 млн тонн зернових та 2 млн тонн олійних, або 21 млн тонн усього. Тепер цей обсяг на 10-15% менше, пояснює Литвин, тобто 17,8-19 млн тонн.

Якщо цьогорічний врожай становитиме 75 млн тонн, то близько 56 млн тонн потенційно підуть на експорт. А все, що не вдасться вивезти з огляду на морську блокаду та перевантаженість залізниці чи автотранспорту, зберігатиметься у сховищах.

Торік перехідні залишки продовольства, які сягали 20 млн тонн були величезною проблемою. Все це зерно було неможливо експортувати в умовах заблокованих портів, а місць для зберігання не вистачало. Зараз це не повинно бути проблемою, адже потужностей вистачить на понад 50 млн тонн одночасного зберігання збіжжя.

Після воєнного 2022-го року у новий маркетинговий рік Україна зайшла з невеликими запасами – всього 2 млн тонн зернових та олійних. Натомість розмір перехідних залишків цьогоріч залежатиме від того, як країні вдасться налагодити експорт.

За оцінкою УЗА, експорт з України потенційно може становити майже 49 млн тонн. Це за умови, якщо чорноморські порти бодай частково будуть розблоковані, а також працюватимуть Дунайські порти та західні залізничні та автомобільні переходи. Для порівняння, минулий сезон, коли на експорт відправили 58 млн тонн продовольства, приніс 20 млрд дол валютної виручки.

Якщо ж умовний "зерновий коридор" морем працюватиме без перебоїв, а порти на Дунаї та західні переходи продовжать розвиватися, каже Іващенко, то український зерновий експорт може бути і більшим.

"Ми можемо Дунаєм перевозити до 3 мільйонів тонн на місяць, або 35 мільйонів тонн на рік. Можемо збільшити цей показник до 4-5 мільйонів на місяць, тоді і за рік буде ще більше. Західні кордони навіть на сьогодні можуть перевезти 15-16 мільйонів тонн на рік, але теж можемо збільшити, якщо процедурно спростимо перехід кордону", – пояснює він.

Питання експорту є важливим і для збереження агрокомплексу майбутньому. Від того, чи працюватимуть морські порти, залежатиме те, чи скорочуватимуть фермери посівні площі надалі.

Нині в Мінагро очікують, що цього не станеться. Опитування міністерства показало, що 45% фермерів не планують суттєво зменшувати площі, а 38% розраховують їх збільшити. Литвин також додає, що посівні площі під озимими культурами цієї осені, за попередніми прогнозами, поки що не мають значно скоротитися.

"Гарна врожайність цього року додає аграріям надію, незважаючи на низьку ціну на зернові та олійні культури та значні проблеми з експортом. А рішення щодо посіву ярих культур буде прийматися вже ближче до кінця зими і воно буде сильно залежати від наших можливостей експорту", – пояснює вона.