Рада підтримала звільнення голови ФДМУ Умєрова

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Верховна Рада на засіданні 5 вересня звільнила з посади голову Фонду державного майна Рустема Умєрова, який має зайняти посаду міністра оборони.

Про це повідомив перший заступний голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.

За проголосували 302 народні депутати.

"Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від Президента призначити його Міністром оборони України, а завтра голосування", - додав Железняк.

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Нагадуємо:

Раніше цього ж дня парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

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4 вересня Рустем Умєров, який має зайняти місце Олексія Резнікова на посаді міністра оборони, подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна (ФДМУ).

Президент Володимир Зеленський 3 вересня підтвердив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Після цього Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони України і висловив готовність звітувати.