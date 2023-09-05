Рада підтримала звільнення голови ФДМУ Умєрова
Верховна Рада на засіданні 5 вересня звільнила з посади голову Фонду державного майна Рустема Умєрова, який має зайняти посаду міністра оборони.
Про це повідомив перший заступний голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.
За проголосували 302 народні депутати.
"Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від Президента призначити його Міністром оборони України, а завтра голосування", - додав Железняк.
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Нагадуємо:
Раніше цього ж дня парламент схвалив відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
4 вересня Рустем Умєров, який має зайняти місце Олексія Резнікова на посаді міністра оборони, подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна (ФДМУ).
Президент Володимир Зеленський 3 вересня підтвердив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова, його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.
Після цього Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони України і висловив готовність звітувати.