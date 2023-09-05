PariMatch подала до суду на Зеленського з вимогою скасувати санкції

фото: Parimatch

Букмекерська група Parimatch подала до суду на президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати санкції, запроваджені проти компанії у березні 2023 року.

Про це йдеться в ухвалі Верховного суду від 10 серпня.

В ухвалі йдеться, що кіпрська компанія "Віплей Медіа Холдінг Лімітед" (Weplay Media Holding Limited), на яку зареєстровано торговий знак PariMatch, звернулась до Верховного Суду як суду першої інстанції з адміністративним позовом до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним і нечинним указ від 10 березня 2023 року про застосування санкцій.

"Позовні вимоги обґрунтовані тим, що діяльність позивача (Weplay Media Holding Limited), який входить до української групи компаній Parimatch, пов'язана виключно з володінням об`єктами права інтелектуальної власності (торговельні марки, програмне забезпечення) та часткою у статутному капіталі ТОВ "Покерматч.юа".

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За текстом позовної заяви, позивач не співпрацює з державою-агресором чи Республікою Білорусь, їхніми громадянами та/або резидентами; бенефіціарними власниками Weplay Media Holding Limited є громадяни України, а серед акціонерів названої компанії немає резидентів держави-агресора, тож його діяльність, переконує позивач, не створює загроз національній безпеці України", - йдеться в ухвалі.

У позові компанія також зазначила, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Parimatch "припинила будь-яку співпрацю з резидентами РФ" і "вживає всіх можливих заходів для припинення використання об'єктів інтелектуальної власності на території РФ".

Суд відкрив провадження в адміністративній справі, а також ухвалив залучити до участі у справі на стороні відповідача РНБО і СБУ.

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Суд призначив розгляд позову PariMatch на 5 вересня.

Нагадаємо:

У березні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, серед яких і українські.

Серед 287 юридичних осіб, які потрапили під санкції РНБО, є три букмекерські компанії, що зареєстровані в Україні.

Серед зареєстрованих в Україні букмекерських компаній під санкції потрапили "Твоя беттінгова компанія" (1XBET), "Паріматч" (PARIMATCH), "Плей Фан Інвестмент" (ФАН СПОРТ). Останній анулювали ліцензію в грудні 2022 року.

У компанії "Паріматч" відреагували на запровадженні проти них санкції, назвавши це економічним та психологічним "тероризмом" щодо компанії та її працівників.

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Економічна правда