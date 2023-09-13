Новини 13 вересня: чергова атака по дунайських портах, РФ попри санкції наростила виробництво ракет

Про атаку РФ по портах. Росіяни вночі атакували ударними дронами південь Одещини, пошкодивши портову та цивільну інфраструктуру, постраждали 6 цивільних осіб.

У ніч на 13 вересня РФ ударними безпілотниками атакувала Рені та Ізмаїл в Одеській області - пошкоджено адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії та автотранспорт.

Про російські ракети. Росії вдалося подолати санкції та експортний контроль, запроваджені Заходом, і розширити виробництво ракет до довоєнного рівня, що робить Україну особливо вразливою до посилених атак найближчими місяцями.

Про Маска. Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска через "накази, що загрожують безпеці даних" користувачів Twitter.

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Про Starlink. В ніч на 13 вересня під час атаки на бухту в Севастополі стався масштабний збій в роботі Starlink.

Про зерно. За даними уряду Великої Британії, з липня, після того як РФ односторонньо вийшла з "зернової угоди", російські ракети та безпілотники знищили 280 тисяч тонн зерна.

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