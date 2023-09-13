Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска через "накази, що загрожують безпеці даних" користувачів Twitter.

Це випливає з юридичної заяви, текст якої оприлюднено публічно.

При цьому, як повідомляють американські ЗМІ, Федеральна торгова комісія під час розслідування "виявила хаотичну обстановку в компанії, через що виникли серйозні питання, чи забезпечував Маск та інші менеджери дотримання вимог до X Corp. і якщо так, то як". Про це, зокрема, пише The Washington Post.

У травні 2022 року, перед тим, як Маск купив Twitter, компанія заплатила штраф у розмірі 150 мільйонів доларів за те, що порушила угоду про конфіденційність від 2011 року, яка забороняла вводити в оману користувачів щодо того, як соцмережа використовує персональні дані.

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Компанію звинувачували в тому, що з травня 2013 року по вересень 2019 року вона вводила в оману користувачів щодо використання даних.

Після того, як у жовтні 2022 року Ілон Маск закрив угоду з купівлі Twitter, кілька співробітників із відділів безпеки та конфіденційності покинули компанію, пояснивши, що бояться, що їх попросять зробити щось, що порушить угоду про конфіденційність.

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Це вже не перший позов, поданий Мін'юстом США проти структур Ілона Маска. Так, у серпні було подано позов до SpaceX за дискримінацію біженців під час прийому на роботу.

Крім того, у Сенаті США вимагають розслідування щодо зриву Маском атаки дронів на російський флот.