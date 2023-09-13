Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска через "накази, що загрожують безпеці"
Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска через "накази, що загрожують безпеці даних" користувачів Twitter.
Це випливає з юридичної заяви, текст якої оприлюднено публічно.
При цьому, як повідомляють американські ЗМІ, Федеральна торгова комісія під час розслідування "виявила хаотичну обстановку в компанії, через що виникли серйозні питання, чи забезпечував Маск та інші менеджери дотримання вимог до X Corp. і якщо так, то як". Про це, зокрема, пише The Washington Post.
У травні 2022 року, перед тим, як Маск купив Twitter, компанія заплатила штраф у розмірі 150 мільйонів доларів за те, що порушила угоду про конфіденційність від 2011 року, яка забороняла вводити в оману користувачів щодо того, як соцмережа використовує персональні дані.
Компанію звинувачували в тому, що з травня 2013 року по вересень 2019 року вона вводила в оману користувачів щодо використання даних.
Після того, як у жовтні 2022 року Ілон Маск закрив угоду з купівлі Twitter, кілька співробітників із відділів безпеки та конфіденційності покинули компанію, пояснивши, що бояться, що їх попросять зробити щось, що порушить угоду про конфіденційність.
Нагадуємо:
Це вже не перший позов, поданий Мін'юстом США проти структур Ілона Маска. Так, у серпні було подано позов до SpaceX за дискримінацію біженців під час прийому на роботу.
Крім того, у Сенаті США вимагають розслідування щодо зриву Маском атаки дронів на російський флот.