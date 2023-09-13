Майже той самий iPhone, тільки трішки дорожче: що нового показала Apple

Вже традиційно на початку осені компані Apple проводить презентацію для своїх нових продуктів, серед яких найбільш очікуваним є iPhone.

Для цьогорічної презентації було обрано слоган – Wonderlust. Сам вислів можна розглядати як гру слів. З одного боку, він означає "велике бажання подорожувати". А з іншого, може перекладатися як "сильне бажання бути враженим".

У випадку Apple вражати стає все далі важче. Часи, коли поява нового iPhone перевертала індустрію здаються вже дуже далекими. Напевно тому Apple все частіше використовує прикметник "найкращий" тільки у порівнянні з попередніми версіями своїх девайсів.

Під час цієї презентації компанія як завжди зробила акцент на продуктивності, якості фото, дизайну, вперше за багато років змінивши певні елементи смартфона.

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9 ззовні фактично не відрізняється від свого попередника – Series 8. Головні зміни "яблучних" годинників заховані в їхній "начинці".

Нове покоління Apple Watch отримало процесор Silicon S9, який набагато продуктивніший за свого попередника і вдвічі швидше рахує завдання повʼязані з нейромережами. Також новий процесор має на 30% швидший графічний процесор.

Дисплей Series 9 може ставати вдвічі яскравішим, у порівнянні з попередньою серією – до 2000 ніт. Крім того, дисплей може тьмянішає до 1 ніт, що підходить для темних приміщень, таких як театри.

Час автономної роботи Series 9 не змінився і становить 18 годин.

apple

Нововведенням годинника стала відома багатьом Siri, яка тепер працює напряму на годиннику, без підключення до мережі. Щоправда, лише коли необхідно виконати просте завдання. Також Siri зможе відповідати на питання про стан організму користувача.

Нові Apple Watch отримали додатковий жест – подвійний дотик великим і вказівним пальцем один об одного. Саме в цей момент годинник розпізнає відповідний рух м'язів.

Цей жест дозволить відповідати на дзвінки, ставити музику на паузу, вимикати будильник чи навіть перегортати віджети на головному циферблаті. У Apple гарантують, що спеціальна нейромережа буде розпізнавати саме цей рух пальцями.

У watchOS 10 компанія додала функцію NameDrop, коли два власники Apple Watch зможуть просто зблизивши два екрани своїх годинників, щоб поділитись власними контактами.

apple

В якийсь момент представлення Apple Watch перервалось і презентацію заповнила "Мати Природа", перед якою керівництво корпорації звітувало про розширення своїх екологічних політик. CEO Apple Тім Кук особисто відзвітував, що до 2030 року абсолютно вся продукція компанії відповідатиме політиці Net Zero (нульові викиди).

Також Тім Кук підкреслив, що все виробництво "яблучних" годинників живитиметься від "зеленої енергетики".

Apple Watch Ultra 2

Крім вже класичної версії годинника, техногігант представив Apple Watch Ultra 2. Найпотужніший годинник отримав більш яскравий екран – 3000 ніт.

Цей годинник також отримав нове "залізо" – чіп S9 і можливість управління новим жестом, аналогічно до Apple Watch Series 9. Нове програмне забезпечення годинника WatchOS 10 тепер дозволяє йому підʼєднувати до аксесуарів для велосипедів і отримувати їхні показники по Bluetooth напряму з датчиків.

apple

Автономність роботи нових Watch Ultra 2 в активному режимі 36 год, що вдвічі більше ніж у звичайної серії. Більше того в Apple заявляють, що друга версія Ultra в режимі збереження енергії зможе працювати до 72 год.

Вартість Apple Watch SE становить від 249 дол, а Apple Watch Series 9 – 399 дол. Ціна за Apple Watch Ultra стартує від 799 дол. Нові моделі годинників можна замовити вже зараз, а їхній офіційний старт продажів відбудеться 22 вересня.

iPhone 15 і 15 Plus

Як і минулого року, Apple представила лінійку нових iPhone у чотирьох версіях: дві моделі смартфонів початкового рівня (iPhone 15 та iPhone 15 Plus) і дві – для просунутих користувачів (iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max/Ultra).

Одним з головних оновлень для всієї лінійки стала поява технології Dynamic Island. У попередній версії iPhone вона була доступна тільки у версії Pro. "Чубчик" на екрані, який був вперше представлений ще в iPhone 10, тепер буде замінений вирізом у формі таблетки.

apple

Dynamic Island дозволяє відображати сповіщення та поточну активність (наприклад, музику, що відтворюється, таймер, підключення AirDrop і маршрути з Карт) у спеціальній області на екрані.

Новий iPhone 15 з екраном у 6,1-дюймів матиме дисплей Super Retina XDR, натомість екран iPhone 15 Plus на 6,7-дюйма з тим таки Super Retina XDR. За сонячної погоди яскравість всіх екранів досягатиме 2000 ніт.

apple

Кращу продуктивність смартфонів Apple має забезпечити новий процесор A16 Bionic (в iPhone 14 встановлений чіп A15 Bionic). Цей процесор нове покоління iPhone отримало від свого попередника 14 Pro.

З головних змін у нових смартфонах стала заміна розʼєму Lightning на USB-C. Це означає, що до нього можна використовувати ширшу лінійку зарядних пристроїв. Відповідне рішення Apple прийняла через вимоги до нового законодавства ЄС.

У Apple зазначають, що новий роз’єм USB-C дозволяє заряджати Mac або iPad за допомогою того самого кабелю, який використовується для зарядки iPhone 15.

Ще однією особливістю нових iPhone 15 та iPhone 15 Plus стала камера. Основна камера iPhone 15 отримала 48 Мп, що в 4 рази більше ніж у попередній моделі. А надвисока роздільна здатність дозволяє легше, ніж будь-коли, робити яскраві фотографії з високою деталізацією – від моментальних знімків до пейзажів.

Нова основна камера на 48 Мп робить фотографії з неймовірною якістю та деталізацією. apple

Нові iPhone отримали більше автономної роботи, тож можуть працювати на 3 години довше ніж iPhone 12. Тепер iPhone 15 у режимі відтворення відео може працювати 20 год, а iPhone 15 Plus – 26 год.

Ціна на iPhone 15 стартує від 799 дол, а iPhone 15 Plus – від 899 дол.

iPhone Pro та Pro Max

Apple, як і раніше, дотримується традиції окремого представлення своїх Pro-версій смартфонів – компанія презентувала iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Першою видимою зміною для iPhone версії Pro став титановий корпус. В Apple зазначають, що iPhone 15Pro – це перший смартфон компанії, виготовлений з титану аерокосмічного класу, який використовується у космічних кораблях для польотів на Марс.

Такий корпус не просто додає новизни, а робить iPhone легшим. В Apple відзначають, що нові Pro є найлегшими з усієї серії. Щоправда, скільки саме вони важать не зазначається.

apple

Ще однією вагомою зміною стала перероблена кнопка Silence. Замість неї інженери Apple додали Action Button, аналогічну до тієї що на Apple Watch Ultra.

Тепер кожен користувач може сам налаштувати функцію для цієї кнопки. Ліхтарик, запуск Siri, диктофон, увімкнення камери або, в принципі, відкриття будь-якого додатка і виконання будь-якої дії всередині програми, стане можливим після натискання на нову кнопку.

iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max також отримали новий чіп А17 Bionic з 19 млрд транзисторів і товщиною в 3 нанометри, який компанія називає найпотужнішим серед усіх iPhone. Також новий процесор має на 20% швидший графічний процесор.

apple

Презентуючи смартфони Pro версії в Apple особливо довго акцентували на камері. Основна камера телефону дає змогу знімати в 48 Мп у RAW і отримувати приголомшливу кількість деталей. Крім того, камера отримала значні покращення, та може видавати якісний результат за гіршого освітлення. Для цього Apple доопрацювала сам модуль камери.

На додаток до 48-мегапіксельної ProRAW користувачі тепер можуть знімати у 48-мегапіксельному форматі HEIF із роздільною здатністю, що вчетверо вища, ніж раніше. apple

iPhone 15 Pro Max отримав 5-кратну телефотокамеру з найдовшим оптичним зумом серед будь-яких смартфонів компанії. Також iPhone 15 Pro Max підтримує USB 3, що дозволяє втричі швидше перекидувати дані на інші пристрої.

apple

У режимі відтворення відео iPhone 15 Pro може працювати 23 год, а iPhone 15 Pro Max – 29 год.

Ціна на iPhone 15 Pro стартує від 999 дол, а iPhone 15 Pro Max – від 1199 дол.