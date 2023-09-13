Під час нічної атаки на Рені й Ізмаїл РФ пошкодила зернові склади та ємності для олії

фото: Facebook Кубракова

У ніч на 13 вересня РФ ударними безпілотниками атакувала Рені та Ізмаїл в Одеській області - пошкоджено адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії та автотранспорт.

Про це повідомив у Facebook міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, семеро водіїв доставлено в лікарню у важкому стані.

"Попри намагання агресора знизити експортний потенціал, порти продовжують працювати. Водночас, кожна атака на портову інфраструктуру України - це атака на продовольчу безпеку всього світу.

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З 18 липня в результаті атак росії на порти України пошкоджено та частково знищено 105 об’єктів портової інфраструктури. Внаслідок ударів по портам Дунайского кластеру та блокування морських портів скорочено експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи на майже 3 мільйони тонн на місяць.

Порти Дунайського кластеру наразі - єдиний водний шлях для українського агроекспорту. Якщо не захистити його потужними системами протиповітряної оборони, то наслідки будуть більшими. Перш за все, для тих країн, які залежать від української агропродукції", - йдеться у заяві Кубракова.

фото: Facebook Кубракова

Нагадаємо:

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Росіяни вночі атакували ударними дронами південь Одещини, пошкодивши портову та цивільну інфраструктуру, постраждали 6 цивільних осіб.

За даними уряду Великої Британії, з липня, після того як РФ односторонньо вийшла з "зернової угоди", російські ракети та безпілотники знищили 280 тисяч тонн зерна.

Економічна правда