Після виходу з "зернової ініціативи" Росія знищила 280 тисяч тонн українського зерна

За даними уряду Великої Британії, з липня, після того як РФ односторонньо вийшла з "зернової угоди", російські ракети та безпілотники знищили 280 тисяч тонн зерна.

Про це повідомляє Financial Times.

Протягом останніх двох місяців Росія влаштувала хвилю атак безпілотників на дунайські порти України. Їхньою метою було зруйнувати економічну інфраструктуру України та експортні шляхи, створені для прориву блокади Чорного моря Москвою.

За останні 12 місяців Україна, яка виробляє половину світового експорту соняшникової олії та 10 відсотків пшениці, експортувала близько 35 мільйонів тонн зерна через Дунай.

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Спільно із залізничними вантажними перевезеннями через Європу, це забезпечило життєво важливу економічну підтримку для війни країни проти російських окупантів.

Але як довго українські компанії можуть покривати додаткові витрати на ці альтернативні маршрути, стало актуальним питанням — особливо після виходу Росії з чорноморської "зернової ініціативи", яка дозволяла безпечно експортувати 33 мільйони тонн українського зерна.

"Українським фермерам усе більше немає сенсу вирощувати культури, оскільки вони просто втрачають гроші", – коментує виконавчий директор "Кернел" Євген Осипов.

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Він прогнозує, що високі витрати підірвуть українське виробництво зерна та призведуть до того, що експорт у 2024 році скоротиться вдвічі з рівня минулого року приблизно до 35 млн тонн.

Президент Асоціації міжнародних експедиторів Віктор Берестенко говорить, що експорт тонни зерна до Єгипту через Дунай коштує приблизно 116 дол/т порівняно з приблизно 69 дол до вторгнення Росії торік.

Українські фермери та відправники вантажу зазначають, що потужності Дунаю можуть розширюватися й далі.

"Перевага Дунаю в тому, що тут є безліч місць для навантаження, а інфраструктура розподілена. Це також означає, що Україна не танцює під дудку Росії", – говорить генеральний директор "Нібулона" Андрій Вадатурський.

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Нагадуємо:

Україна передала Туреччині пропозицію про відновлення роботи "зернового коридору" без Росії, оскільки немає жодних обмежень для суден, які проходять коридором по територіальних водах Румунії, Болгарії, а також Туреччини.